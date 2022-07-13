Минтруда разъяснило особенности ненормированного рабочего дня

19 июля 2022, 17:33

Министерство труда и социальной защиты разъяснило особенности ненормированного рабочего дня.

Отмечается, что ненормированный рабочий день - режим работы, в соответствии с которым работник может при необходимости и эпизодически выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы продолжительности рабочего времени.

Такой режим устанавливается при приеме на работу либо в процессе трудовой деятельности (как изменение существенных условий труда). Если речь идет об изменении существенных условий труда, должны быть обоснованные производственные, организационные или экономические причины. Работника должны предупредить не позднее, чем за один месяц.

В случае согласия работника издается приказ об установлении ненормированного рабочего дня и вносятся изменения в трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения. Если работник не согласен, он подлежит увольнению по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда с выплатой двухнедельного среднего заработка.

Ненормированный рабочий день не предполагает работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники. Вместе с тем при таком режиме работы устанавливается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 календарных дней.

В бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, категории работников и продолжительность дополнительного отпуска определены в перечне, утвержденном постановлением Совмина от 18 марта 2008 года №408 "О предоставлении дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день".

Минтруда также пояснило, что ненормированный рабочий день не могут установить работнику до 18 лет, в возрасте от 14 до 18 лет, учащемуся в общеобразовательном учреждении или учреждении, обеспечивающем получение профессионально-технического образования, или работающему в течение учебного года в свободное от учебы время. В таком режиме не могут работать инвалиды I и II группы, работающие в зоне эвакуации (отчуждения) (в связи с повышенным радиоактивным загрязнением территории), в том числе временно направленные или командированные в эти зоны. Ненормированный рабочий день не могут установить совместителю, работнику с установленным режимом рабочего времени при сменной работе, с установленным суммированным учетом рабочего времени, со сдельной оплатой труда. Это же касается занятых на работе неполное рабочее время, за исключением случаев, когда трудовым договором предусмотрена работа на условиях неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем. К примеру, установлена неполная рабочая неделя: продолжительность рабочей недели - 4 дня. Продолжительность ежедневной работы сохранена - 8 часов, следовательно, может быть установлен ненормированный рабочий день.

Работника с таким режимом могут привлечь к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени по устному или письменному приказу нанимателя. При этом согласие работника не требуется. Он может работать за пределами и по своей инициативе, поставив в известность нанимателя.

Истточник: БЕЛТА.