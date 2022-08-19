Минздрав контролирует выплаты надбавок медработникам

24 августа 2022, 11:08

Министерство здравоохранения продолжает контролировать выплаты надбавок медицинским работникам, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как рассказали специалисты, в июне ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, больницы и поликлиники вернулись к привычному режиму, а потому надбавки медикам за работу с коронавирусной инфекцией отменили. "Однако в то же время указом Президента были введены новые стимулирующие выплаты всем медработникам страны, сумма которых зависит от сложности и интенсивности работы специалиста", - напомнили в пресс-службе Министерства.

С апреля 2020-го и по июнь текущего года медики получали надбавку - компенсацию за необходимость работать в экстремальных условиях, на фоне распространения ранее неизвестного заболевания с потенциально высокой заболеваемостью и неизвестным риском летального исхода. В указанный период за помощь инфицированным пациентам такую надбавку получали около 40% медработников страны. "Остальные 60%, которые оказывали медпомощь пациентам без коронавируса, стали поднимать вопрос о повышении им заработной платы из-за повышенных нагрузок после перепрофилирования коек под COVID-19, необходимой ротации кадров, заболеваемости персонала", - рассказали специалисты.

С апреля по май этого года эпидситуация в стране стабилизировалось, серьезно снизилось количество пациентов с COVID-19. Потому сократились и выплаты специальной надбавки - в это время ее получали только 7% работников здравоохранения. В качестве примера в пресс-службе привели поликлиники Центрального района Минска. В первый месяц лета надбавку за работу с коронавирусом там получали 18 человек: пять врачей и 13 сотрудников среднего медперсонала. А это меньше 2% всех медиков.

"Сейчас COVID-19 имеет установленные схемы диагностики, лечения и профилактики, позволяющие значительно снизить потенциальную летальность от данного заболевания, а соответственно, снизить риск летального исхода для тех, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусом", - подчеркнули в пресс-службе.

С 1 июля была отменена ковидная надбавка и установлена надбавка для всех медиков.

Зарплата тех, кто не получал доплат за работу с коронавирусной инфекцией, значительно увеличилась. Например, надбавка за работу в здравоохранении в зависимости от квалификационной категории составила: для врача общей практики, врача выездной бригады скорой медицинской помощи Br445-Br541, врача терапевтического, педиатрического, хирургического профиля стационара - Br280-Br340. Для врача лабораторной, лучевой, ультразвуковой, функциональной диагностики, врача-эпидемиолога, гигиениста - от Br262 до Br319.

Зарплата медиков, получавших ковидные надбавки (при постоянной работе за полный месяц), уменьшилась по сравнению с периодом коронавирусной инфекции, но увеличилась по сравнению с периодом отсутствия этого заболевания. Так, например, зарплата на ставку врача общей практики поликлиники в период до коронавируса составляла расчетно Br1,3 тыс., во времена COVID-19 - Br2,3 тыс. (надбавка составила Br1 тыс.), а с 1 июля этого года - Br1,8 тыс. (надбавка - Br500).

"На увеличение зарплаты и надбавки всем медработникам с 1 июля направлены бюджетные средства в размере, израсходованном на ковидные надбавки в 2021 году. Минздрав продолжит повышать заработную плату работников здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

Источник: БЕЛТА.