Рейтинг травмоопасных профессий в Гомельской области возглавили животновод и подсобный рабочий

26 августа 2022, 9:55

Рейтинг травмоопасных профессий в Гомельской области в первом полугодии нынешнего года возглавили животновод и подсобный рабочий - по 4 несчастных случая. Такую информацию озвучил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько.

В списке наиболее подверженных риску травмирования профессий в первом полугодии оказались также монтажник (3 случая), электросварщик и станочник деревообрабатывающих станков (по 2 человека). В то же время удалось сократить до минимума травмирование водителей автомобиля (1 случай). На протяжении нескольких лет именно эта профессия была в регионе наиболее травмоопасной.

Петр Шутько обратил внимание: средний возраст погибших и тяжело травмированных на производстве - 44 года. "Самому старшему погибшему на производстве было 68 лет (бригадир), а самому молодому 18 (животновод)", - уточнил он. По словам председателя комитета, случаи производственного травматизма показали: в целом наибольший удельный вес у работников в возрастных диапазонах от 41 до 50 лет (12 человек, или 31,5%), от 31 до 40 лет (11 человек, или 28,9%) и от 51 до 60 лет (10 человек, или 26,3%). "То есть это работники, имеющие продолжительный стаж в профессии, однако самонадеянно полагающиеся на опыт и пренебрегающие соблюдением элементарных правил, таких как применение средств индивидуальной защиты и трезвость на рабочем месте", - сделал вывод Петр Шутько.

Неблагоприятным месяцем по количеству пострадавших стал май, когда было травмировано 8 человек, в том числе один смертельно. В феврале, марте и апреле погибло по 2 работника. В июне случаев гибели не зафиксировано, однако тяжелые травмы получили 7 человек.

"Чаще всего несчастные случаи происходили в предвыходные и выходные дни, 7 человек тяжело травмированы в пятницу. По 2 работника погибли в субботу, воскресенье и понедельник", - уточнил Петр Шутько.

В большинстве случаев работники получили травмы в утренние часы (до 10.00) и в послеобеденное время. "Это свидетельствует об отсутствии контроля за тем, как соблюдают работники трудовую дисциплину, за их физическим состоянием", - обратил внимание председатель комитета.

Источник: БЕЛТА.