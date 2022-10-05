В Беларуси определен порядок работы вузов

5 октября 2022, 8:27

В Беларуси определен порядок деятельности учреждений высшего образования. Соответствующее положение утверждено постановлением Министерства образования от 16 сентября 2022 года №311, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Действие положения распространяется на учреждения высшего образования независимо от формы собственности и подчиненности. Такое учреждение является юрлицом, создается, реорганизуется и ликвидируется в установленном законодательством порядке. Документом определены его задачи, функции, права и обязанности.

В перечне основных задач - подготовка специалистов с высшим образованием, развитие личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, формирование у них компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, реализация государственной молодежной политики, организация идеологической и воспитательной работы, гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Также в вузе организуется и ведется научная, научно-техническая, экспериментальная и инновационная деятельность, работа по научно-методическому обеспечению образования. Важное значение имеет и создание безопасных условий при организации образовательного процесса.

Среди основных функций учреждений высшего образования - распределение, трудоустройство в счет брони, перераспределение, направление и перенаправление на работу выпускников и молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) и контроль за их трудоустройством; организация и проведение олимпиад, спартакиад, турниров, конкурсов, физкультурно-оздоровительной, творческой, культурно-массовой и спортивно-массовой работы. В приоритете также социальная защита обучающихся, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, апробация их результатов, формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма и национального самосознания.

Положением урегулированы вопросы формирования структурных и обособленных подразделений учреждений высшего образования, определены их функции, условия и порядок создания и деятельности. Уточнены детали организации образовательного процесса, проведения научной, научно-технической и инновационной деятельности и подготовки научных работников высшей квалификации, управления, а также создания и деятельности органов самоуправления.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.