Внесены изменения в Инструкцию № 47 (порядок исчисления среднего заработка).

15 ноября 2022, 9:17

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31 октября 2022 г. № 63 внесены изменения в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка, утвержденную постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47.

Изменения вступают в силу с 1 января 2023 г.

Основные из них:

1. При определении среднего заработка среднемесячное количество календарных дней принимается равным 29,6 (сейчас — 29,7).

2. Пункт 15 Инструкции № 47 изложен в новой редакции. Так, выплаты, обусловленные системами оплаты труда и начисляемые за предшествующие отчетные периоды, суммы индексации заработной платы, доплаты до размера минимальной заработной платы, единовременное пособие на оздоровление, выплачиваемое работникам государственных органов, а также государственных учреждений и иных государственных организаций, обеспечивающих деятельность Президента Республики Беларусь или государственных органов, работники которых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими их правовой статус, являются государственными гражданскими служащими (работники государственных органов), включаются в заработную плату того месяца, на который они приходятся согласно лицевому счету.

3. Согласно п. 24 Инструкции № 47 с 1 января 2023 г. ежемесячные (единовременные) выплаты (премии, вознаграждения и другие), обусловленные системами оплаты труда (сейчас в п. 24 Инструкции № 47 такие выплаты перечислены следующим образом - ежемесячные премии, авторские (постановочные) вознаграждения, единовременные премии), суммы индексации заработной платы включаются в начисленную заработную плату того месяца, на который они приходятся согласно лицевому счету, и учитываются пропорционально дням (часам), оставшимся для исчисления среднего заработка в этом месяце.

4. Пункт 32 Инструкции № 47 изложен в новой редакции: норма дополнена порядком применения поправочного коэффициента при расчете среднемесячного заработка при возмещении ущерба. Так, при расчете среднемесячного заработка для определения размеров выходного пособия, а также при возмещении ущерба поправочные коэффициенты рассчитываются исходя из базового оклада, базовой ставки, тарифной ставки (тарифного оклада) или тарифной ставки первого разряда, установленных работнику в месяце его увольнения, а для возмещения ущерба – в месяце его расчета.

Источник: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239013&p1=1.