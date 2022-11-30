Более 1,3 тыс. людей с инвалидностью трудоустроены в Беларуси за девять месяцев

5 декабря 2022, 12:14

В Беларуси в январе - сентябре трудоустроены более 1,3 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Как отметили в ведомстве, за содействием в трудоустройстве в органы по труду, занятости и соцзащите за 9 месяцев этого года обратились около 2,2 тыс. людей с инвалидностью, более 1,3 тыс. из них трудоустроены. Неработающих инвалидов информируют об услугах государственной службы занятости и наличии вариантов. Данные предоставляют в письмах, по телефону, через анкетирование и при личном визите.

"Органы государственной службы занятости с 2019 года реализуют такую форму работы, как индивидуальное сопровождение безработных инвалидов к нанимателю для решения вопроса трудоустройства. За девять месяцев этого года сопровождение предложено 2,2 тыс. инвалидам, согласие на него дал 291 человек. Организовано совместное посещение нанимателей с 278 инвалидами, из которых 265 трудоустроено, что составляет 95,3% от общего количества сопровожденных", - отметили в Минтруда.

Люди с инвалидностью имеют право в первоочередном порядке получить профессиональное образование. Обучение для них организовано по более чем 100 специальностям, которые пользуются спросом на рынке труда. В январе - сентябре его прошли 97 человек. Они получили профессии машиниста котельной, парикмахера, оператора ПЭВМ, контролера-кассира, продавца, дежурного аттракционов и игрового оборудования, водителя погрузчика и другие. Финансовая поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской, ремесленной, а также деятельности в сфере агроэкотуризма оказана 23 инвалидам.

"Господдержка оказывается также предприятиям, создающим для инвалидов рабочие места. Эта система поддержки включает стимулирование за счет средств бюджета фонда нанимателей к созданию и сохранению дополнительных рабочих мест для инвалидов. Также нанимателям могут компенсировать затраты на создание таких рабочих мест, в том числе специализированных, свыше 3% от среднесписочной численности работников и за приобретенное специализированное оборудование, - добавили в Минтруда. - На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда в январе - сентябре направлено 408 инвалидов. К трудоустройству инвалидов в этот период привлечено 208 нанимателей, профинансированы затраты на оплату труда инвалидов на сумму более Br1,8 млн".

В ведомстве подчеркнули, что людям с инвалидностью предоставлена возможность занятости в организациях любых форм собственности и обеспечивается право работать у нанимателей как с обычными условиями труда, так и в специализированных условиях. Все это - с учетом их индивидуальных программ реабилитации.

Сегодня в стране отмечается День инвалидов. Кроме того, во всем мире 3 декабря - Международный день инвалидов.

Источник: БЕЛТА.