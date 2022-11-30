Минздрав рассказал о нововведениях в оплате труда работников отрасли

8 декабря 2022, 8:36

Минздрав дал официальный комментарий к постановлению от 25 ноября 2022 года № 111 "Об изменении постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 52 и от 13 июня 2019 г. № 53", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На pravo.by официально опубликовано постановление Минздрава от 25 ноября 2022 года № 111. Документ принят для дальнейшего совершенствования условий оплаты труда работников здравоохранения.

Так, с учетом подходов, одобренных Президентом и правительством, отменена базовая доплата и одновременно увеличены иные стимулирующие выплаты. Так, надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам увеличена на 55%, средним медицинским работниками - на 50%, надбавка за особенности профессиональной деятельности иным работникам здравоохранения (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам и др.) увеличена на 50%.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы: 1-й разряд работы - 90% базовой ставки, 2-й разряд - 80%, 3-й разряд - 75%, 4-й разряд - 70%, 5-й разряд - 65%, 6-й разряд - 60%.

Предусмотрена надбавка за особенности профессиональной деятельности медицинским работникам, лицам из числа ППС, являющимся руководителями стажировки, - в размере 5% базовой ставки за каждый день стажировки. "Для проведения стажировки врачей будут привлекаться высококвалифицированные специалисты, обладающие значительными профессиональными, практическими знаниями и опытом, в индивидуальном порядке обучающие новым методам оказания высокотехнологичной медпомощи. Это будет способствовать улучшению качества и доступности высококвалифицированной медицинской помощи населению республики", - пояснили в министерстве.

Также увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за лечебно-диагностическую работу. "Размер данной надбавки рассчитывается в процентах от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории. Данная норма принята в связи с тем, что профессорско-преподавательский состав медицинских университетов активно участвует в оказании медицинской помощи, консультировании пациентов в учреждениях здравоохранения, непосредственно выполняет высокотехнологические вмешательства с учетом передовых мировых методик лечения и методов диагностики", - разъяснили в Минздраве.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Ведомство совместно с отраслевым профсоюзом проведет информационно-разъяснительную кампанию по реализации постановления.

Источник: БЕЛТА.