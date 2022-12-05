Ректор БГУТ: расширение возможностей целевой подготовки повысит закрепляемость кадров

12 декабря 2022, 16:17

Расширение возможностей целевой подготовки повысит закрепляемость кадров. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился ректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Максим Киркор, комментируя обновленные правила поступления в белорусские вузы.

"С нововведениями вступительной кампании расширятся возможности целевой подготовки, на что неоднократно обращал внимание наш Президент, - отметил ректор. - В этом направлении должна быть совместная работа и заинтересованность как университета, так и предприятий. Производства, которые смотрят вперед, понимают, что кадровый потенциал нужно обновлять. Да и сам ребенок, поступая в университет по договору целевой подготовки, получит уверенность в своем будущем. В процессе обучения этот студент будет готовиться под конкретное предприятие и его нужды, проходить там все виды практик, курсовое и дипломное проектирование. На выходе молодой специалист придет уже в знакомую обстановку, что сократит срок его адаптации на первом рабочем месте".

Кроме того, закрывается вопрос закрепляемости кадров. Сегодня отучившиеся за счет средств республиканского бюджета должны отработать 2 года. Зачастую спустя это время они уходят с предприятия. Причин много, в том числе финансовые приоритеты, семейно-бытовые вопросы. После обучения по целевому договору срок отработки, как правило, составляет 5 лет. Да и само предприятие имеет возможность прописать дополнительные бонусы молодому специалисту. Заинтересованность в нем может проявляться в хорошем соцпакете, соответствующем уровне зарплаты. В зависимости от финансового состояния предприятие может выплачивать будущему сотруднику стипендию, поощрять за высокий балл при сдаче сессии.

Безоговорочный плюс - увеличение для университетов цифр приема на целевую подготовку, а также возможность для абитуриента при наличии соответствующего договора зачисляться по результатам вступительных испытаний в университете.

"В этом году будут проводиться внутриуниверситетские олимпиады по профильным предметам, победителей которых будут зачислять в вуз, - пояснил Максим Киркор. - Это отличный бонус, когда ребенок уже в марте знает, что стал студентом. Лето он может спокойно отдыхать и набираться сил. Однако никто ему не запрещает пройти ЦТ и попробовать поступить в один из столичных вузов. Он ничего не теряет, ведь здесь он уже гарантированно зачислен".

По мнению ректора, с обновленной системой поступления в вуз появляется больше резервов - как для самого абитуриента и университета, так и для будущего работодателя. "Качество образования в белорусских университетах находится на высоком уровне, о чем свидетельствует поток иностранных студентов, которые приезжают к нам учиться из разных стран, - подчеркнул ректор БГУТ. - У наших же ребят есть замечательная возможность получить качественное образование дома. И в этом я вижу неоспоримое преимущество целевой подготовки: дети учатся дома, в своем регионе - как говорится, где родился, там и пригодился. Да, многие мечтают жить и работать в столице, но наша страна - это не только Минск, но еще и 6 областей. И везде нужны высококвалифицированные кадры, ведь в каждом регионе есть предприятия-флагманы, которым требуются специалисты".

Источник: БЕЛТА.