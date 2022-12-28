Вырастут зарплаты бюджетников, минималка и пенсии. Минтруда о новшествах 2023 года

30 декабря 2022, 9:15

С 1 января 2023 года вырастут зарплаты бюджетников, минималка, пенсии и страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту, будет новый размер семейного капитала. Продлевается право пожилых и инвалидов на внеочередное лечение после COVID-19 в санаториях Минтруда и соцзащиты, совершенствуются механизмы обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации. О новшествах в сфере социальной защиты, с которыми страна встретит грядущий год, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Страховой стаж, пенсионные выплаты

Трудовые пенсии в следующем году будут повышаться в увязке с ростом зарплаты и уровнем инфляции, но не менее одного раза в год. Социальные пенсии, повышения, надбавки и доплаты к пенсиям будут перерассчитываться ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) вслед за ростом БПМ. На их повышение в наступающем году предусмотрено Br2,5 млрд, а всего на выплату пенсий в 2023 году планируется направить Br18,8 млрд.

С 1 октября 2022 года заработала новая программа дополнительных пенсионных накоплений с финансовой поддержкой государства ("три плюс три"). Уже более 9 тыс. белорусов стали ее участниками. Новый, 2023 год, - отличная возможность присоединиться к программе и сформировать дополнительный пенсионный доход на старость.

Ежегодно страховой стаж (стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН) увеличивается на 6 месяцев до достижения в 2025 году 20 лет. С 1 января 2023 года он составит 19 лет. Наличие такого страхового стажа обязательно для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины - 63 лет.

Минималка

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Беларуси составит Br554. По сравнению с январем 2022 года она увеличится на Br97, или на 21,2%.

Зарплата бюджетников

С Нового года вырастет заработная плата в бюджетных организациях. Рост зарплат будет обеспечен повышением размера базовой ставки, которая с 1 января составит Br228 (по сравнению с декабрем вырастет на 7,5%, по сравнению с январем 2022 г. - на 10,1%). Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января также увеличатся.

Как и в 2022-м, базовая ставка в 2023 году будет расти в несколько этапов. В соответствии с параметрами социально-экономического развития Беларуси в следующем году планируется увеличение среднегодового значения базовой ставки на 10%.

Кроме того, увеличиваются размеры отраслевых стимулирующих выплат отдельным категориям работников. На эти цели из бюджета будет направлено более Br900 млн, из них Br350 млн - это дополнительные расходы по отношению к 2022 году.

Поддержка после COVID-19

В 2023 году пожилые и инвалиды продолжат проходить внеочередное санаторно-курортное оздоровление после COVID-19 в санаториях Минтруда и соцзащиты. Такое право неработающие ветераны труда и инвалиды, перенесшие пневмонию, ассоциированную с COVID-19, получили с июля 2020 года. Этой возможностью уже воспользовались более 5,3 тыс. пожилых и инвалидов.

В 2023 году в целом на оздоровление пожилых граждан и инвалидов в санаториях Минтруда и соцзащиты запланировано более Br16 млн.

Семейный капитал

На выплату семейного капитала в следующем году планируется направить около Br430 млн.

Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. Новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2023 года, будет размещен на официальном сайте Минтруда и соцзащиты до 31 января 2023 года.

В Беларуси насчитывается уже около 121 тыс. многодетных семей.

Детские пособия

В 2023 году на выплату пособий по материнству и семейных пособий планируется направить Br3,2 млрд, из них Br2 млрд - на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.

В частности, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в среднем выплачивается на 228 тыс. детей. Его размер перерассчитывается два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.

Ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума: единовременное пособие при рождении детей (10 БПМ и 14 БПМ); единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12 недель беременности (100% БПМ); пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50% БПМ); пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (70% БПМ и 50% БПМ); пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ) и др.

В январе 2023 года единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит почти Br3,4 тыс., второго и последующих - почти Br4,8 тыс.

Пособия выплачиваются на 405 тыс. детей, или каждого четвертого ребенка страны.

Социальная защита

В 2023 году на финансирование учреждений социального обслуживания, а это 146 территориальных центров соцобслуживания населения и 92 дома-интерната, планируется направить почти Br500 млн. Различные виды социальных услуг в учреждениях социального обслуживания получают более 155 тыс. пожилых людей и инвалидов.

Еще около Br133 млн предусмотрено на финансирование системы государственной адресной социальной помощи. Речь идет об оказании материальной поддержки малообеспеченным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям и гражданам.

С 2022 года ежегодно выплачивается материальная помощь к празднику 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны. В наступающем году на эти цели запланировано около Br10 млн.

Средства социальной реабилитации

В новом году на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации будет направлено более Br60 млн. Такие средства ежегодно получают около 200 тыс. человек.

С 6 января инвалиды смогут самостоятельно приобретать 10 наименований средств реабилитации, а затраты будут компенсироваться государством. В основном это касается тифлотехнических средств, предназначенных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Также это противопролежневые матрацы и вспомогательные приспособления для одевания, приема и готовки пищи, удовлетворения бытовых и иных потребностей.

При этом для граждан, которые не желают самостоятельно приобретать средства реабилитации, сохраняется право получить их в органах по труду, занятости и социальной защите.

Более того, расширяется перечень категорий инвалидов, которые имеют право на обеспечение средствами реабилитации бесплатно либо на льготных условиях.

Социальная реабилитация и абилитация

С 2023 года совершенствуется механизм социальной реабилитации, абилитации инвалидов. Такие подразделения могут открываться на базе домов-интернатов. В них инвалиды смогут проходить курс социальной реабилитации, абилитации до 1 месяца в календарном году.

Вводится услуга персонального ассистента, которая будет комплексно учитывать индивидуальные запросы человека с инвалидностью. Услугу будут предоставлять в объеме от 20 до 60 часов в месяц.

Доступная среда

С января 2023 года вступят в силу правила обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, транспортных средств и оказываемых услуг. Эти правила закрепляют единые подходы к созданию доступного пространства.

Количество доступных объектов для инвалидов и физически ослабленных лиц в следующем году планируется увеличить на 1587. Таким образом, в 2023 году доступными станут более 27 тыс. объектов.

Продолжится работа по информатизации процессов оказания социальной поддержки инвалидам. С сентября 2023 года заработает база данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов. Анализ ее сведений позволит вести мониторинг объема социальной поддержки, предоставляемой конкретному инвалиду, обеспечивать ее адресность и комплексность.

В 2023 году начнется работа по созданию автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры. Сведения о доступных объектах из системы будут размещаться онлайн на публичной кадастровой карте, которая будет доступна гражданам в сети интернета (https://map.nca.by). Система заработает с 1 января 2025 года.

Источник: БЕЛТА.