С 1 января 2024 г. изменится порядок расчета выплат по больничным

6 января 2023, 11:37

Постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 г. № 945 внесены изменения в постановление Правительства от 28 июня 2013 г. № 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

В частности, скорректировано Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, с 1 января 2024 года (с момента вступления в силу основных положений постановления № 945. – прим. Pravo.by) повысится уровень социальных гарантий гражданам по предоставлению пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, так называемым больничным.

«Вступление в силу норм постановления с 1 января 2024 года обусловлено необходимостью проведения в течение 2023 года ряда организационных и технологических мероприятий со стороны организаций (нанимателей) и Фонда социальной защиты населения», – дополнили в ведомстве.

В профильном ведомстве рассказали, что в целом новации коснулись подходов к расчету выплат, а именно:

1. Минимальный размер больничных будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы.

В действующем порядке расчета – 50 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения – 169,92 руб.

2. Увеличится размер больничных для граждан, работающих 10 лет и более.

Так, для граждан, имеющих стаж работы с уплатой взносов в бюджет ФСЗН 10 лет и более, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100 % утраченного заработка.

Для граждан со стажем менее 10 лет – больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80 % утраченного заработка.

В действующей редакции пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80 % утраченного заработка, остальные дни болезни – 100 %.

«Для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100 % утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменятся», – подчеркнули в Минтруда.

3. Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных.

В расчет будут включаться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН на социальное страхование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде. При этом, в настоящее время в расчет среднедневного заработка включаются только выплаты, связанные с трудовым результатом (в расчет не включаются единовременные выплаты – материальная помощь, пособие на оздоровление и др.).

4. Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

Работодатель на основании данных, предоставленных ФСЗН, рассчитает и выплатит пособие с учетом заработной платы со всех мест работы. Сейчас пособие назначается у каждого работодателя, с которым оформлены трудовые отношения на дату открытия больничного с учетом заработка у данного работодателя.

5. Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

Предоставление указанных преференций для граждан и их нанимателей стало возможным за счет изменения подходов по определению расчетного периода для исчисления больничного.

Так, при определении расчетного периода будут учитываться календарные дни 18 месяцев (за исключением периодов простоев и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периодов временной нетрудоспособности и периодов получения иных социальных выплат).

Установленный расчетный период позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму больничного с учетом участия граждан в системе государственного социального страхования.

«Указанный комплекс изменений запланировано внедрить за счет организации централизованного расчета среднего заработка и продолжительности уплаты взносов на социальное страхование. Данные параметры будут рассчитываться органами ФСЗН на основании данных персонифицированного учета и предоставляться бухгалтерской службе по ее запросу через корпоративный портал Фонда.

Нововведения позволят установить равные подходы по оплате больничных в зависимости от участия граждан в системе государственного социального страхования, снизить нагрузку на бизнес при выполнении функций администрирования больничных (назначение и расчет пособия) и снизить количество ошибок бухгалтерских служб, допускаемых при расчете их размеров», – подытожили в профильном ведомстве.

Постановлением № 945 внесены также изменения:

в Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569;

в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837.

Источник: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2023/january/72706/ – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь