Об уплате обязательных страховых взносов работодателями за физических лиц, признанных плательщиками налога на профессиональный доход.

16 января 2023, 15:15

В связи с возникающими на практике вопросами об уплате обязательных страховых взносов физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), заключившими гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), информируем о следующем.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица – плательщики НПД и возникающие между ними отношения, регулируемые гражданским законодательством, не являются по своей сути субъектами правоотношений по государственному социальному страхованию, и, соответственно, суммы вознаграждений по заключенным между ними договорам на выполнение работ (оказание услуг) не являются объектом для начисления взносов в бюджет фонда.

Обращаем внимание, что ряд видов деятельности по перечню, определенному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 г. № 851 «О перечне видом деятельности», осуществляются плательщиками НПД только с потребителем.

Справочно:

Потребителем признается физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 1.

Следует отметить, что применяя НПД, плательщик должен работать самостоятельно, то есть быть независимым в принятии решений по выбору заказчиков, определению сроков, условий, места и способа выполнения работ и оказания услуг. Если заказчик определяет условия и место работы физического лица, график его рабочего времени и т.д., это может свидетельствовать о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.

Профессиональным доходом признается доход физических лиц от деятельности, при осуществлении которой они не имеют нанимателя и не привлекают иных лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам (если иное не установлено законодательными актами). Следовательно, физическое лицо не вправе применить налог на профессиональный доход, если имеет нанимателя.

Справочно:

Трудовой кодекс Республики Беларусь, для целей которого используется термин «наниматель», регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, а также отношения, связанные, в частности с государственным социальным страхованием 2.

Таким образом, пересмотр отдельными нанимателями трудовых обязанностей работников либо сокращение их должностных обязанностей с последующим заключением гражданско-правовых договоров на предмет той же самой работы является подменой трудовых отношений. Применение этими работниками НПД неправомерно.

1 Статья 335 Налогового кодекса Республики Беларусь

2 Статьи 1, 4 Трудового кодекса Республики Беларусь

Источник: https://www.ssf.gov.by/ru/nachisl-vzn-ru/view/ob-uplate-objazatelnyx-straxovyx-vznosov-rabotodateljami-za-fizicheskix-lits-priznannyx-platelschikami-13513/#_ftnref1