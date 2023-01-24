Порядок заполнения медсправок о состоянии здоровья актуализировали в Беларуси

26 января 2023, 18:55

В Беларуси актуализировали порядок заполнения медицинских справок о состоянии здоровья. Корректировки внесены постановлением Министерства здравоохранения №126 от 26 декабря 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Расширен перечень заключений при заполнении медсправки о состоянии здоровья, содержащей информацию о годности (негодности) работающего по состоянию его здоровья к работам с вредными и (или) опасными условиями труда и (или) на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе.

Пересмотрены требования к заполнению медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, колесными тракторами и самоходными машинами, моторными маломерными судами.

Срок действия медсправки о состоянии здоровья, определяющей нуждаемость в санаторно-курортном лечении, увеличен с 6 месяцев до 1 года.

Определен порядок заполнения медицинских документов, подтверждающих оказание скорой медпомощи.

То же касается и заполнения медсправки о состоянии здоровья для абитуриентов, в том числе о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации с учетом медицинских противопоказаний к обучению по всем специальностям и конкретной специальности, заявленной абитуриентом.

Увеличен с 3 до 5 дней срок действия медсправки о состоянии здоровья, содержащей информацию о болезнях, домашнем режиме, карантине, об отсутствии контакта с инфекционными больными ребенка, посещающего учреждение общего среднего образования или учреждение дошкольного образования.

Пересмотрены подходы к заполнению медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих отсутствие (наличие) психиатрического и наркологического учета. Так, расширена информация, указываемая в этих справках.

В Минздраве пояснили, что внесение изменений в постановление обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с актуальными редакциями Кодекса об образовании, закона "О дорожном движении", ведомственными актами, принятыми для реализации норм этих законов, и сложившейся практикой применения.

Источник: БЕЛТА.