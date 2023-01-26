Мобильное приложение «ФСЗН» уже доступно пользователям

1 февраля 2023, 15:35

Мобильное приложение «ФСЗН» – это новый формат информационного взаимодействия с гражданами, которые являются участниками системы государственного социального страхования.

Мобильное приложение Фонда доступно для скачивания на платформе Google Play. В дальнейшем появится возможность для скачивания и на других площадках. Внимание! В период с 1 по 28 февраля 2023 года будет проводиться изучение информационных потребностей пользователей приложения. Все возникающие вопросы и предложения Фонд ждет по адресу: mobileapp@ssf.gov.by.

Мобильное приложение позволит в удобном для пользователя месте и в любое время получить:

1. доступ к информации, содержащейся на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС).

В ФСЗН в рамках ведения персонифицированного учета (с 01.01.2003) открыто более 8,3 млн. индивидуальных лицевых счетов (ИЛС), из них ежегодно в отношении более 4,5 млн. работающих граждан их ИЛС пополняются сведениями, необходимыми для назначения пенсий и пособий.

Это данные свидетельства социального страхования, сведения о периодах трудовой деятельности и работодателях, в том числе периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам. С 1 июля 2019 года в Фонд поступают расширенные сведения о трудовой биографии работника, которые практически идентичны информации, содержащейся в трудовой книжке: наименование профессии рабочего/должности служащего, наименование структурного подразделения, основание увольнения и др. (поступают в Фонд при приеме на работу либо увольнении с работы).

2. возможность контролировать своего работодателя в части начисления и уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное и социальное страхование – размеры таких взносов и периоды их уплаты (поступают в Фонд ежеквартально).

3. информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 01.01.2003, которая рассчитывается на основании информации, содержащейся в ИЛС.

Страховой стаж – это гарантия формирования прав на получение трудовой пенсии. При достижении пенсионного возраста в 2023 году (женщины – 58 лет, мужчины – 63 года) страховой стаж должен составлять не менее 19 лет, в 2024 – 19,5 лет, в 2025 – 20 лет.

Фонд готов непрерывно совершенствоваться, быть всегда рядом, создавать простые, удобные и доступные сервисы для граждан! Ждем Ваши предложения на mobileapp@ssf.gov.by

Источник: https://www.ssf.gov.by/ru/news-ru/view/mobilnoe-prilozhenie-fszn-uzhe-dostupno-polzovateljam-13544/