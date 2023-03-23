"Как под копирку": обстоятельства несчастных случаев на производстве из года в год повторяются

29 марта 2023, 13:41

Сегодня в Минске состоится республиканский семинар-совещание по вопросам соблюдения законодательства в охране труда. Его организаторами выступили Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство труда и социальной защиты. Какие проблемы видят профсоюзы в сфере охраны труда? Кто виноват в том, что работники получают травмы и гибнут на производстве? И на какую помощь могут рассчитывать те, кто пострадал в результате несчастного случая на работе? Все эти вопросы накануне совещания БЕЛТА обсудила с главным техническим инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Павлом Манько.

- Павел Николаевич, к сожалению, в новостных сводках сообщения о гибели людей на производстве появляются достаточно часто. И, безусловно, каждый раз это вызывает резонанс в обществе. Насколько проблема в целом на сегодня актуальна для нашей страны?

- В прошлом году в результате производственного травматизма погибли 132 человека. Еще более 1700 получили тяжелые травмы. Если провести чисто арифметические расчеты, то получается, что в среднем через каждые три дня человек погибает в результате несчастного случая на работе. И ежедневно пять человек получают тяжелые травмы. Безусловно, если сравнивать ситуацию с производственным травматизмом в начале 2000-х годов, то количество травм снизилось. Даже по сравнению с прошлым годом их стало несколько меньше. Но наша позиция здесь однозначная: это не должно быть основанием для самоуспокоения. Мол, есть положительная динамика и ладно. А в практике своей работы мы, к сожалению, иногда такие подходы видим на местах. Только за прошлый год мы выявили более 50 тыс. нарушений нанимателями законодательства об охране труда.

- Есть ли какие-то типичные нарушения, которые приводят к трагедии?

- К сожалению, зачастую люди не учатся на ошибках других. И из года в год обстоятельства многих несчастных случаев повторяются как под копирку. Когда, например, люди падают с высоты, потому что работают без страховки. Или когда те же строительные объекты не оборудованы необходимыми защитными ограждениями. Также практически каждый год регистрируются несчастные случаи при проведении посевных или уборочных кампаний в сельском хозяйстве, когда люди попадают под работающую технику. Вызывает тревогу и тот факт, что за прошлый год выросло количество работников, которые погибли или получили травмы на производстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Извечные вопросы: кто виноват и что с этим делать?

- Практически в каждом несчастном случае на производстве свою роль сыграл пресловутый человеческий фактор: когда или должностное лицо, ответственное за охрану труда, или сам работник проигнорировали или формально отнеслись к вопросам безопасности. На сегодняшний день законодательство предусматривает ответственность за неисполнение требований по охране труда как для должностных лиц, так и для самих работников. Но как показывает практика, пока эти меры не дают необходимого результата. Значит надо искать новые решения. И здесь есть два подхода. Это усиление ответственности за нарушения и повышение мотивации и нанимателя, и работника.

Мы сегодня видим, что хороший результат в профилактике производственного травматизма есть там, где наниматель заинтересовывает и мотивирует, в том числе материально, работников к исполнению требований охраны труда. Например, на некоторых предприятиях по коллективному договору предусматриваются доплаты всем работникам, если нет нарушений законодательства по охране труда и нет травматизма. В таком случае люди не только сами стараются делать все по правилам, но и смотрят, чтобы их выполняли коллеги. Или, например, в некоторых сельскохозяйственных организациях по коллективному договору работникам за каждый отработанный день начисляется определенный продуктовый набор. Но если работник одного из структурных подразделений допускает нарушение трудовой или производственной дисциплины, то тогда весь коллектив этого структурного подразделения лишается данного продуктового набора. Это так называемая коллективная ответственность.

- А если работник все-таки получил травму на производстве, на какую помощь от профсоюза он может рассчитывать?

- Представители профсоюза участвуют в расследовании всех смертельных и тяжелых случаев производственного травматизма. И в первую очередь мы смотрим за тем, чтобы при установлении причин трагедии не были нарушены права работника. Если мы не согласны с выводами расследования, то заявляем свое особое мнение и добиваемся пересмотра дела. Например, в январе 2022 года в одном из ДЭУ Гродненской области погиб работник. Технический инспектор труда отраслевого профсоюза не согласился с выводами специального расследования и выразил особое мнение. Оно было учтено. В итоге вдова погибшего смогла получить дополнительные выплаты.

Второй важный фактор: мы добиваемся включения в коллективные договоры нормы, которая обязывает нанимателя выплачивать дополнительную материальную помощь в случае травмирования работника. Это сверх предусмотренных обязательных страховых выплат. Например, если человек погиб на производстве, то его семье наниматель обязан выплатить не менее 10 среднегодовых заработков работника. При получении травмы суммы выплат варьируются в зависимости от того, насколько человек утратил работоспособность. И, безусловно, мы на практике контролируем, чтобы наниматель исполнял эти обязательства. Есть ситуации, когда наниматели под разными предлогами отказываются выплачивать пострадавшим эти деньги. Тогда мы идем с человеком в суд и добиваемся справедливости. Например, за прошлый год мы настояли на том, чтобы наниматели выплатили пострадавшим на производстве свыше Br3 млн.

Источник: БЕЛТА.