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    • № 4, апрель 2017

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    Законодательство о труде и заработной плате

    К вам перераспределяется молодой специалист. Что делать?

    Случаи перераспределения молодого специалиста; особенности трудоустройства при перераспределении; документы, предъявляемые при трудоустройстве к новому нанимателю; определение срока работы по перераспределению.

    6 частых вопросов о трудовых книжках

    Ответы на распространенные вопросы о трудовых книжках: как выдать такую книжку на время работнику, надо ли вносить в нее сведения о работе по совместительству или договору подряда, можно ли использовать книжки старого образца и др.

    Расчеты и начисления

    Корректировка заработной платы, принимаемой для исчисления среднего заработка

    Порядок корректировки заработной платы, принимаемой для исчисления среднего заработка, сохраняемого работникам за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с получением образования) отпусков, для определения размера денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и в других случаях.

    Как учитывается эффективность и прибыльность работы организации при оплате труда?

    Установление зависимости размера заработной платы от результатов работы организаций (в т. ч. наличия убытков), проведения реорганизации, наличия задолженности по заработной плате, уплате страховых взносов и др.

    Гарантии и компенсации

    Выплаты компенсирующего характера: что нужно о них знать?

    Отличие компенсирующих выплат от компенсационных; порядок осуществления компенсирующих выплат.

    Новое в порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам

    Изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, вступившие в силу 24 марта 2017 г.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Порядок налогообложения подоходным налогом доходов, полученных физическим лицом от продажи имущества

    Виды доходов от возмездного отчуждения имущества, которые не облагаются подоходным налогом. Различия в порядке уплаты подоходного налога с доходов резидентов и нерезидентов. Предоставление налоговых вычетов при налогообложении указанных доходов.

    Льготы для нанимателя при трудоустройстве инвалидов

    Порядок предоставления нанимателям льгот по уплате страховых взносов в ФСЗН и Белгосстрах, налогов (на прибыль, недвижимость, НДС и земельного налога) при трудоустройстве инвалидов.

    Реализация работнику товаров (продукции) в рассрочку

    Бухгалтерский учет расчетов с работником по реализации товаров с рассрочкой платежа. Налогообложение выручки от реализации и процентов за рассрочку.

    Как оформить и оплатить субботник?

    Порядок проведения субботника, его документальное оформление. Отражение этого мероприятия в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности уплаты подоходного налога и страховых взносов с заработной платы, начисленной за время субботника.

    Документарий

    Как рассчитать и уволить умершего работника?

    Документальное оформление прекращения трудовых отношений в случае смерти работника, выдача трудовой книжки и окончательный расчет.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в мае 2017 года

    Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в мае 2017 г.