Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Случаи перераспределения молодого специалиста; особенности трудоустройства при перераспределении; документы, предъявляемые при трудоустройстве к новому нанимателю; определение срока работы по перераспределению.

Ответы на распространенные вопросы о трудовых книжках: как выдать такую книжку на время работнику, надо ли вносить в нее сведения о работе по совместительству или договору подряда, можно ли использовать книжки старого образца и др.

Расчеты и начисления

Порядок корректировки заработной платы, принимаемой для исчисления среднего заработка, сохраняемого работникам за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с получением образования) отпусков, для определения размера денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и в других случаях.

Установление зависимости размера заработной платы от результатов работы организаций (в т. ч. наличия убытков), проведения реорганизации, наличия задолженности по заработной плате, уплате страховых взносов и др.

Гарантии и компенсации

Отличие компенсирующих выплат от компенсационных; порядок осуществления компенсирующих выплат.

Изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, вступившие в силу 24 марта 2017 г.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Виды доходов от возмездного отчуждения имущества, которые не облагаются подоходным налогом. Различия в порядке уплаты подоходного налога с доходов резидентов и нерезидентов. Предоставление налоговых вычетов при налогообложении указанных доходов.

Порядок предоставления нанимателям льгот по уплате страховых взносов в ФСЗН и Белгосстрах, налогов (на прибыль, недвижимость, НДС и земельного налога) при трудоустройстве инвалидов.

Бухгалтерский учет расчетов с работником по реализации товаров с рассрочкой платежа. Налогообложение выручки от реализации и процентов за рассрочку.

Порядок проведения субботника, его документальное оформление. Отражение этого мероприятия в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности уплаты подоходного налога и страховых взносов с заработной платы, начисленной за время субботника.

Документарий

Документальное оформление прекращения трудовых отношений в случае смерти работника, выдача трудовой книжки и окончательный расчет.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней, расчетная норма рабочего времени и перенос рабочего дня в мае 2017 г.