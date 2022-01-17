Половина работающих белорусов получает больше 1096 рублей

17 января 2022, 18:41

Медианная заработная плата в Беларуси за ноябрь 2021 года составила Br1096,2, сообщили в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2021 года ее размер составлял Br1018,4, то в ноябре - Br1096,2.

Важно учитывать, что в эту статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Также не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2021 года, по данным Белстата, составлял Br1476,3.

Информация о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы будет опубликована только в феврале.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br2500,4, производстве химических продуктов - Br1825,1, кокса и продуктов нефтепереработки - Br1803,8, торговле автомобилями и мотоциклами и их ремонте - Br1748,6, деятельности трубопроводного транспорта - Br1613,1. Заметно вырос показатель в деятельности воздушного транспорта. Здесь медианная зарплата составила Br1831,7, хотя в мае было Br1318,4.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br4259,7), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больший. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - Br716,5, предоставление прочих видов услуг - Br791,8, рыболовство и рыбоводство - Br809, образование - Br817, услуги по временному проживанию и питанию - Br844,8.

Источник: БЕЛТА