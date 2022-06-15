МАРТ: интенсивность инфляционных процессов снижается

15 июня 2022, 11:02

Интенсивность инфляционных процессов снижается, заявили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Годовая инфляция

"В мае продолжилось снижение интенсивности инфляционных процессов: годовой прирост потребительских цен замедлился до 0,2 процентного пункта и составил 17% (в апреле годовая инфляция ускорилась на 0,8 процентного пункта, в марте - на 5,9). Прирост потребительских цен к апрелю 2022 года составил 0,7% (1,6% месяцем ранее), к декабрю - 11,9%", - сказали в МАРТ.

По словам аналитиков, основное влияние на инфляцию оказывает увеличение затрат отечественных производителей на фоне продолжающегося удорожания сырья и материалов, необходимых для производства потребительских товаров, а также постоянное повышение цен на автомобильное топливо. Сохраняется давление на потребительский рынок от колебания российского рубля, нарушения логистических цепочек, а также снижения предложения товаров (сырья), импортируемого из Украины.

Так, мировые цены на соевый шрот за год в среднем увеличились на 9,8%, удобрения - почти в 2 раза. В январе - марте 2022 года к аналогичному периоду 2021 года покупные семена и посадочный материал увеличились в цене на 22,7%, покупные корма - на 8,3%, минеральные удобрения - на 60,8%, средства защиты растений и животных - на 20,6%, перевозка грузов - на 12,3%, зоотехническое и ветеринарное обслуживание - на 19,5%.

Что касается инфляции в России, там потребительские цены в мае за год увеличились на 17,1%, в том числе на продовольственные товары - на 20,1%.

По оценке МАРТ, белорусский рубль в среднем за месяц укрепился к корзине валют на порядка 0,4% за счет укрепления к доллару США и евро (около 9,5% и 12,3% соответственно). В то же время к валюте основного торгового партнера - Российской Федерации - белорусский рубль ослаб на 10,9%.

В Беларуси мясо и мясопродукты за год подорожали на порядка 16,8%, молоко и молочные продукты - 11,4%. Цены на автомобильное топливо за прошедшие 12 месяцев повышены на 22,7%. Прирост цен на товары сегмента плодоовощной продукции в мае замедлился с 45,1% в годовом выражении на 12,7 процентного пункта, однако по-прежнему сохранился на повышенном уровне - 32,4%.

Отмечается благоприятная тенденция в отношении цен на отдельные непродовольственные товары: годовой прирост цен на обувь в мае замедлился на 2,8 процентного пункта и составил 7,9%, на посуду - на 0,7 процентного пункта (13,4%), телевизоры - на 0,4 процентного пункта (24,5%). Второй месяц подряд фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги пассажирского транспорта: в апреле - на 4,1 процентного пункта до 12,3%, в мае - на 4,2 процентного пункта до 8%.

Показатели за май

За май мясо и мясопродукты, а также молоко и молочные продукты подорожали на 1,5% и 1,9% соответственно, кондитерские изделия - на 3,9%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 4%. Плодоовощная продукция сезонно подешевела на 7,8%, в том числе овощи - на 14,5%, фрукты - на 5,4%. Наибольшее влияние на замедление инфляции оказало снижение цен на огурцы и помидоры (на 47,9% и 16,7% соответственно). Цены на картофель за месяц увеличились на 5,2%.

По итогам мая годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) ускорился до 11,4% (10,6% месяцем ранее) в большей степени из-за повышения цен на автомобильное топливо, табачные изделия и алкогольные напитки.

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 3,5%, алкогольные напитки - на 3,3%, табачные изделия - на 0,2%, тарифы на услуги связи подорожали на 0,5%.

Ценовое регулирование

Чтобы консолидировать в одном нормативном правовом акте все требования, было принято постановление правительства от 7 апреля 2022 года №214 "О регулировании цен". "Документ разрабатывался с учетом интересов всех участников рынка, в нем логически выстроены подходы по регулированию цен в Беларуси. Также новым нормативно правовым актом введено ценовое регулирование на непродовольственные товары - мыло, туалетную бумагу, салфетки, подгузники, женские прокладки, порошкообразные синтетические моющие средства и чистящие средства, зубную пасту, обувь и чулочно-носочные изделия для детей", - отметили в МАРТ.

Также установлены ограничения рентабельности производителя и импортера до 10% или не выше уровня прошлого года, надбавки в торговле - 30%.

МАРТ контролирует ценовую ситуацию на потребительском рынке, выявляет нарушения. Так, за пять месяцев 2022 года установлен 481 факт несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования.

Источник: БЕЛТА.