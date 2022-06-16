Торговые сети продлевают скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

16 июня 2022, 8:52

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей подписали сегодня дополнительное соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения.

В связи с тем что истекает срок действия соглашения, заключенного в январе, было принято решение подписать допсоглашение. Оно будет действовать до конца 2022 года. "Помочь уязвимым слоям населения - очень важная миссия, и мы благодарим всех участников соглашения, что подключились к этому. Более 1,3 млн скидочных карточек было выпущено за время действия соглашения, скидки предоставлены на Br10 млн. На приемах граждан, в письмах в МАРТ нас благодарят люди, которые пользуются этой социальной скидкой. Времена сейчас непростые, как и экономическая ситуация в мире. Правительство прилагает максимальные усилия, чтобы нивелировать негативное влияние мировых процессов на экономику нашего государства. То, что торговые организации подключаются к этой работе, пролонгируют социальную скидку, показывает неравнодушие к ситуации, понимание потребностей простых граждан", - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, - хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 17 торговых сетей.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталия Шаблинская отметила, что принятие соглашения между МАРТ и торговыми сетями было своевременным и эта социальная помощь по-прежнему актуальна. Потому подписать допсоглашение было необходимо. "Мы видим, как в магазинах совершаются покупки, что входит в средний чек. Являясь организованным профессиональным сообществом, понимая задачи, которые стоят перед нами, мы и приняли это решение. Это очень важно для людей", - подчеркнула она.

Источник: БЕЛТА.