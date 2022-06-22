Минздрав продолжит ежемесячный контроль уровня оплаты труда всех медицинских работников

22 июня 2022, 9:06

Минздрав продолжит ежемесячный контроль уровня оплаты труда всех медицинских работников, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, комментируя указ №206 от 21 июня этого года.

Указом №206 отменяется действие указа №131, предусматривающего ковидные надбавки. "Указ №131 был введен в 2020 году и оказал значительное влияние на работу медицинских учреждений в пандемийный период. Мы тем самым и удержали работников, и стимулировали их на работу с самыми сложными пациентами", - сказал Дмитрий Чередниченко.

На сегодня эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Более того, в стране немалый процент вакцинированных против коронавирусной инфекции. Это позволяет ковидные надбавки трансформировать в стимулирующие выплаты.

"Хочу отметить, что вторым пунктом в этом указе идет поручение Совету Министров осуществить повышение заработной платы", - сказал Дмитрий Чередниченко, добавив, что соответствующие механизмы проработаны. "Нами подготовлены два постановления, которые будут в ближайшее время приняты. Они начнут действовать с 1 июля. С этой же даты прекращает свое действие 131-й указ", - продолжил заместитель министра.

Постановления определяют повышение заработной платы всем категориям медицинских работников. "Это очень важно. Естественно, должен быть дифференцированный подход. На это обращал внимание глава государства", - заметил Дмитрий Чередниченко. По его словам, стимулирующую надбавку за свой труд получат все медицинские работники.

Как сообщалось, медицинским работникам в Беларуси будет повышена заработная плата за счет установления стимулирующих выплат. Соответствующее поручение главы государства Александра Лукашенко Совету Министров закреплено в указе №206 от 21 июня этого года.

Наиболее высокий размер надбавки предусмотрен для врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам - надбавка за работу в сфере здравоохранения. В зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы установлен больший размер надбавки специалистам в приемных отделениях стационаров, отделениях анестезиологии и реанимации, отделениях для пациентов с инсультами, выездных бригадах скорой медпомощи, а также участковой службе поликлиник.

Установлена надбавка за особенность профессиональной деятельности младшим медицинским сестрам, санитаркам приемных отделений стационаров, отделений (палат) для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медицинской помощи, отделений (палат) анестезиологии и реанимации.

Источник: БЕЛТА.