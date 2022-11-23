Какие налоговые изменения ждут бизнес, обсудили в Мингорисполкоме

29 ноября 2022, 13:28

Об основных изменениях в Налоговом кодексе, касающихся сферы предпринимательства, на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Специалист отметила, что изменения в налоговом законодательстве, как правило, объемные, но вносимые корректировки основаны на правоприменительной практике и в данном случае носят уточняющий, корректирующий характер. Кроме того, было подчеркнуто, что законопроект уже находится в парламенте, и сегодня состоится первое заседание расширенной комиссии по данному вопросу. Запланировано, что к первой половине декабря законопроект будет принят в двух чтениях и отправлен на подпись главе государства.

Элла Селицкая заметила, что изменения в Налоговом кодексе будут направлены на бюджетную устойчивость. "Если мы говорим об основных изменениях, то я начну с того, что продлеваются те меры, которые были приняты в 2021 году во время ковидного периода и направлены на бюджетную устойчивость. До 2025 года продлеваются непосредственно ставки по налогу на прибыль в размере 25% для организаций, которые оказывают услуги электросвязи и для микрофинансовых организаций. Кроме того, продлеваются ставки подоходного налога в размере 13% для резидентов Китайско-белорусского парка "Великий камень" и для резидентов Парка высоких технологий", - добавила замминистра по налогам и сборам.

В новой редакции Налогового кодекса, как отметила Элла Селицкая, сохранится право областных советов депутатов вводить сбор за пересечение государственной границы субъектами хозяйствования. "При пересечении государственной границы ваши субъекты, если будет введен на территории того или иного региона сбор, будут уплачивать этот сбор в установленном порядке", - подчеркнула специалист.

Среди традиционных изменений - индексация ставки налогов, установленных в белорусских рублях. "Обычно налоговая практика идет по пути того, что индексация зависит от прогнозов индекса инфляции, но на будущее предусматривается индексация слегка выше, в размере 19,4%. Учитываются в том числе те отклонения параметров инфляции, которые в текущем году мы имеем. Чуть выше индексируются ставки акцизов, но на это тоже есть обоснования. В текущем году осенью Беларусь заключила договор об общих принципах взимания косвенных налогов с Россией, и там прописано, как мы унифицируем ставки акцизов до 2028 года, выстраивая общий рынок по алкогольной продукции и табачным изделиям. Так вот табачные изделия и крепкие алкогольные напитки будут проиндексированы выше, чем 19,4%. Если мы говорим об автомобильном бензине, дизельном топливе, газе углеводородном сжиженном, то ставки сохраняются на прежнем уровне, а на газ природный топливный компримированный ставка акциза уменьшится наоборот в два раза", - заметила Элла Селицкая.

Она добавила, что заинтересованные ведомства, работающие над корректировкой Налогового кодекса, ежегодно проводят оценку эффективности налоговых льгот, и этот год не стал исключением. В связи с этим в новом законопроекте предлагается отменить семь льгот на общую сумму Br15 млн. "В отношении прибыли, которая получена от реализации произведенных плательщиком легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства в течение трех лет, льгота будет отменена. Она в свое время предназначалась для нашего завода "БЕЛДЖИ". Поскольку этот трехлетний период закончен, а иных производителей у нас нет, льгота вообще не применялась на практике - предложено ее отменить. По экологическому налогу отменяется понижающий коэффициент, который применялся к ставке налога для плательщиков, которые получили экологический сертификат соответствия. Поскольку квота были признана малоэффективной, она была отменена. В отношении НДС отменяются такие льготы, как льготы на ввозимые на территорию страны носители экземпляров фильмов и льготы на обороты по реализации работ по тиражированию фильмов и аудиозаписей. Их также предложено исключить", - обратила внимание на некоторые из отмененных льгот Элла Селицкая.

По словам замминистра по налогам и сборам, на следующий год предусматривается увеличение ставки налога на прибыль с 18 до 20%. "Тот, кто более внимательно ознакомился с налоговым законодательством, знает, что уже в этом году Налоговым кодексом было предусмотрено право местных советов депутатов увеличивать ставку налога на прибыль на 2 процентных пункта. Таким правом воспользовались Витебский, Могилевский и Гомельский регионы. Для повышения устойчивости бюджета предложено в 2023 году поднять ставку налога на прибыль до 20% в целом на уровне республики", - резюмировала Элла Селицкая.

Источник: БЕЛТА.