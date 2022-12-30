Все новости Комментарий МНС об изменениях в части налогообложения подоходным налогом 5 января 2023, 16:35 Комментарий МНС об изменениях в части налогообложения подоходным налогом к Закону Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»

(подоходный налог с физических лиц) Наиболее существенными изменениями и дополнениями в части налогообложения подоходным налогом с физических лиц (далее - подоходный налог) являются следующие. Внесен ряд изменений и дополнений в перечни доходов, не признаваемых объектом налогообложения подоходным налогом и освобождаемых от подоходного налога. 1. Так, пункт 2 статьи 196 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) уточнен нормами, в соответствии с которыми не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полученные физическими лицами: в размере оплаты организациями или индивидуальными предпринимателями расходов на проведение любых мероприятий, связанных с осуществляемой ими деятельностью (подп. 2.2 п. 2 ст. 196 НК);

в размере стоимости бутилированной питьевой или минеральной воды, безалкогольных напитков, продуктов питания, одноразовой посуды, предметов личной гигиены, приобретенных налоговыми агентами для общего пользования (подп. 2.4 п. 2 ст. 196 НК);

в виде стоимости товаров (работ, услуг), розданных (выполненных, оказанных) в рамках проведения рекламных мероприятий, если по условиям проведения этих мероприятий известны сведения о получателях таких товаров (работ, услуг), в размере, не превышающем 186 руб. Норма не распространяется на стоимость товаров (работ, услуг), розданных (выполненных, оказанных) в качестве призов в рамках рекламных игр (подп. 2.19 п. 2 ст. 196 НК);

в размере компенсации морального вреда, определенном судом, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица, в размере, определенном законодательством или договором (подп. 2.35 п. 2 ст. 196 НК);

в виде суммы денежных средств, возмещаемых поставщиками платежных услуг — эмитентами платежных инструментов в результате осуществления неавторизованных операций с такими платежными инструментами (подп. 2.36 п. 2 ст. 196 НК). 2. Внесены дополнения в статью 208 НК, в соответствии с которыми от подоходного налога освобождаются следующие доходы: дополнительные накопительные пенсии (п. 3 ст. 208 НК);

стипендии обучающихся, надбавки и доплаты к ним, материальная помощь обучающимся, выплачиваемые за счет денежных средств профсоюзных организаций, объединений профсоюзов (п. 15 ст. 208 НК);

безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, направленные на оказание медицинской помощи детям-инвалидам либо детям до восемнадцати лет, при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения (п. 30 ст. 208 НК);

доходы в виде процентов по гарантийным депозитам денег, если такие доходы начислены по процентной ставке, не превышающей размер процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования либо фактический срок размещения денежных средств на гарантийном депозите денег в белорусских рублях составляет не менее одного года, а в иностранной валюте — не менее двух лет (п. 36 ст. 208 НК);

доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов членами таких организаций в течение налогового периода:

в денежной и натуральной формах в размере, не превышающем 1 200 руб. от каждого источника;

в натуральной форме в соответствии с решениями вышестоящих профсоюзных органов, объединений профсоюзов. Доходы, полученные от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов членами таких организаций в виде вознаграждения одновременно по двум основаниям — за добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации, объединения профсоюзов и в связи с государственными праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физических лиц и организаций, освобождаются от подоходного налога по совокупности с указанными выше доходами, полученными от каждого источника в размере, не превышающем 1 200 руб. (п. 38 ст. 208 НК); доходы в виде грантов Президента Республики Беларусь в молодежной политике (п. 55 ст. 208 НК). Проиндексированы (увеличены) размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога: доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, — с 8 078 руб. до 9 338 руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (п. 22 ст. 208 НК);

доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, полученные от:

организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, являющихся местом основной работы (службы, учебы), — с 2 440 руб. до 2 821 руб. от каждого источника в течение налогового периода;

организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, не являющихся местом основной работы (службы, учебы), — со 161 руб. до 186 руб. от каждого источника в течение налогового периода (п. 23 ст. 208 НК);

доходы в виде оплаты нанимателем за работника, а также профсоюзной организацией за члена своей организации страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, — с 4 178 руб. до 4 830 руб. от каждого источника в течение налогового периода (п. 24 ст. 208 НК);

доходы, получаемые инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований, поступивших на благотворительный счет, открытый в банке Республики Беларусь, — с 16 142 руб. до 18 660 руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (п. 29 ст. 208 НК). Для целей применения норм подпункта 2.2 пункта 2 статьи 196, пунктов 23 и 38 статьи 208 НК с 1 января 2023 г. введено определение терминов «юбилейная дата организации» и «юбилейная дата плательщика». Так, под юбилейной датой организации понимается дата со дня создания организации, соответствующая количеству лет, кратному десяти (10, 20, 30 и далее), а под юбилейной датой плательщика (физического лица) — дата достижения плательщиком возраста 40 и более лет, соответствующего количеству лет, кратному десяти (40, 50, 60 и далее) (абз. 10 и 11 ч. 2 ст. 195 НК). С 1 января 2023 г. статья 201 НК дополнена нормой, в соответствии с которой при определении налоговой базы подоходного налога не учитываются доходы, полученные физическими лицами в виде страховых взносов (страховых премий), оплаченных за счет денежных средств налоговых агентов по договорам добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии (подп. 1.4 п. 1 ст. 201 НК). Проиндексированы (увеличены) размеры стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу: стандартный налоговый вычет физическому лицу увеличен со 135 руб. до 156 руб. в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 944 руб. в месяц (подп. 1.1 п. 1 ст. 209 НК);

стандартный налоговый вычет:

на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца увеличен с 40 руб. до 46 руб. в месяц ;

для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, увеличен с 75 руб. до 87 руб. на каждого ребенка в месяц ;

для вдов (вдовцов), одиноких родителей, приемных родителей, опекунов или попечителей увеличен с 75 руб. до 87 руб. в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (подп. 1.2 п. 1 ст. 209 НК);

стандартный налоговый вычет, предоставляемый отдельным категориям физических лиц, увеличен со 190 руб. до 220 руб. в месяц (подп. 1.3 п. 1 ст. 209 НК). Социальный налоговый вычет С 1 января 2023 г. в статью 210 НК перенесены нормы Указа Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», согласно которым физическое лицо имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им (возмещенной налоговому агенту) в качестве страховых взносов по договору дополнительного накопительного пенсионного страхования. Также указанная статья НК дополнена пунктом 41, устанавливающим перечень документов, на основании которых предоставляется вышеуказанный социальный налоговый вычет. Имущественный налоговый вычет С 1 января 2023 г. подпункт 1.1 пункта 1 статьи 211 НК дополнен нормой, в соответствии с которой физические лица, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в соответствии с договором купли-продажи, предусматривающим оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры в рассрочку, имеют право на получение имущественного налогового вычета с даты заключения такого договора купли-продажи, независимо от даты государственной регистрации права собственности на этот одноквартирный жилой дом или эту квартиру. Ставки подоходного налога С 1 января 2023 г. установлена ставка подоходного налога в размере 26 %, которая применяется в отношении доходов: исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами;

при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом, т.е. в отношении сумм выявленной заработной платы в конвертах;

при установлении контролирующим органом факта регистрации в специальной компьютерной кассовой системе дохода в виде выигрыша на физическое лицо, которому фактически выплата выигрыша не осуществлялась;

получаемых физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в нарушение требований законодательных актов либо деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается, от осуществления такой деятельности. Также до 1 января 2025 г. продлено действие ставки подоходного налога в размере 13 % в отношении доходов физических лиц, полученных в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий. Перечисление в бюджет подоходного налога с отдельных видов доходов С 1 января 2023 г. в пункте 4 статьи 216 НК закреплено право налоговых агентов производить удержание подоходного налога с доходов в виде оплаты труда (денежного довольствия) за первую половину месяца, стимулирующих выплат, производимых по результатам работы за предыдущие отчетные периоды, а также оплаты расходов на служебные командировки, сверх установленных законодательством размеров, при фактической выплате этих доходов. В таком случае налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет удержанные суммы налога в общеустановленные законодательством сроки. Если налоговые агенты не удерживают подоходный налог с вышеуказанных доходов при их фактической выплате, то подоходный налог с этих доходов удерживается и перечисляется налоговыми агентами в бюджет с доходов физических лиц по итогам за месяц. Налоговые агенты, удерживающие подоходный налог при фактической выплате вышеуказанных доходов, отражают в налоговой декларации (расчете) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц (далее — налоговая декларация) такие суммы подоходного налога в месяце, на который приходится срок их перечисления в бюджет. Порядок представления налоговым агентом налоговой декларации С 1 января 2023 г. в статье 2161 НК закреплено право налоговых агентов не представлять в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию за отчетный квартал, если в течение этого отчетного квартала налоговый агент не выплачивал физическим лицам доходы, являющиеся объектом налогообложения подоходным налогом. Также не требуется представление налоговой декларации за истекший отчетный период бюджетными, общественными и религиозными организациями (объединениями), республиканскими государственно-общественными объединениями, иными некоммерческими организациями за I, II и III кварталы налогового периода при отсутствии в течение этих кварталов сумм подоходного налога, подлежащих перечислению в бюджет. За IV квартал налогового периода такие налоговые агенты обязаны представить налоговую декларацию независимо от наличия вышеуказанных обстоятельств. Представление налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц В соответствии с пунктом 6 статьи 85 НК налоговые агенты обязаны представлять сведения о доходах физических лиц, облагаемых по различным ставкам подоходного налога, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога, за исключением сведений о доходах в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, относящихся к государственным секретам или банковской тайне (далее - сведения о доходах). Пунктом 6 статьи 85 НК также установлен перечень доходов, в отношении которых вышеуказанные сведения не представляются. Сведения о доходах представляются в электронном виде по перечню, в порядке и сроки, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 201

«О представлении сведений о доходах физических лиц». Форма сведений о доходах физических лиц, представляемых налоговыми агентами, установлена согласно приложению 9 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 35 «О формах и перечне сведений». Сведения о доходах физических лиц за 2023 г. налоговые агенты обязаны будут представить в срок не позднее 1 апреля 2024 г. Источник: https://www.nalog.gov.by/clarifications/comments/15839/ Тематика: Заработная плата, МНС, Налогообложение Новости по теме: Кампания по декларированию физлицами доходов за 2022 год стартует в Беларуси

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