Как будут взыскивать зарплату с нанимателя, если подтвердится факт ее невыплаты. В Беларуси определили порядок

27 марта 2023, 8:50

В Беларуси определили порядок вынесения нанимателю и исполнения требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы. Это предусмотрено постановлением правительства №203 от 23 марта 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты.

Постановление принято в развитие указа главы государства №3 от 9 января 2023 года "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы".

Основанием к началу проведения Департаментом госинспекции труда мероприятий, касающихся подтверждения факта невыплаты зарплаты, является получение информации о невыплате или неполной выплате нанимателем в установленный срок заработной платы. Такая информация может быть получена от правоохранительных, других госорганов, организаций или физлиц, а также размещена в СМИ.

Департамент не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем, когда получено документальное подтверждение факта задолженности по зарплате, выносит обязательное для исполнения нанимателем требование об устранении нарушений.

Срок устранения нарушения устанавливается требованием и, как правило, не превышает 15 рабочих дней.

Если наниматель не исполняет требования об устранении нарушений в установленный срок, департамент не позднее десяти рабочих дней со дня истечения этого срока имеет право вынести решение о взыскании заработной платы.

Решение составляется по каждому работнику в отдельности в трех экземплярах. Первый департамент вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства направляет в органы принудительного исполнения, второй экземпляр решения остается в департаменте, а третий - направляется работнику с соответствующим уведомлением.

На основании такого решения возбуждается исполнительное производство. Взыскивать задолженность по зарплате будут судебные исполнители в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Указ Президента №3 от 9 января 2023 года "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы", постановление Совета Министров №203 от 23 марта 2023 года вступают в силу 11 апреля этого года.

Источник: БЕЛТА.