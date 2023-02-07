МНС: изменения в налогообложении для бизнеса были объективно необходимы с учетом ситуации на рынке

31 марта 2023, 8:31

Изменения в налогообложении для бизнеса, внесенные в Налоговый кодекс с 1 января 2023 года, были объективно необходимы с учетом ситуации на рынке, заявили в Министерстве по налогам и сборам.

Изменения вызвали ряд критических замечаний и вопросов как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны общественных бизнес-объединений. В Министерстве по налогам и сборам в ответ на критику подчеркивают: в основе любых решений, касающихся налогообложения, - и тех, что несут в себе стимулирующий потенциал, и тех, что имеют откровенно фискальный характер, - заложен ответ на объективную реальность. Государство принимает такие решения, отталкиваясь от жизни, от реальных условий. Так, за десятилетний период изменений налогового законодательства (с 2013 года) принимался целый ряд правовых норм для снижения налоговой нагрузки на бизнес, стимулирования предпринимательской активности. Сейчас принимаются меры для обеспечения бюджетной устойчивости.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко напомнил о том, что и упрощенная система налогообложения, и единый налог для ИП являются специальными режимами налогообложения и вводились они временно и с вполне определенной целью. Это создание условий для развития малых форм бизнеса, поддержка со стороны государства на тот период, который потребуется ИП для перехода на общеустановленную систему налогообложения. "К сожалению, на протяжении многих лет мы наблюдали, что эти специальные режимы используются не для становления на ноги, а для получения неправомерных налоговых преимуществ перед добросовестными субъектами хозяйствования. Поэтому и было принято решение сначала сократить виды деятельности для ИП, которые могут осуществляться с применением упрощенной системы налогообложения, а начиная с текущего года вообще уйти от этих видов деятельности", - отметил министр.

Кроме того, так и не был достигнут эффект, являвшийся главной целью тех мер, которые принимались десять лет назад. "В 2013 году произошло снижение ставки по упрощенной системе налогообложения с 7% до 5%. И тогда ряд бизнес-союзов брал на себя обязательства создать не менее 20 тыс. рабочих мест с заработной платой $500. На протяжении всего этого времени ни одного года с такими показателями нет. Более того, у ИП на сегодня нет заработной платы в $500", - подчеркнул Сергей Наливайко.

Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников сверил ставки единого налога с суммой подоходного налога, который удерживается с заработной платы среднестатистического жителя Минска. "В течение пяти лет среднестатистический гражданин уплачивал в среднем в 1,5 раза больше подоходного налога в месяц, чем индивидуальный предприниматель. Наверное, это не совсем справедливо. Причем мы ведем речь о самых больших ставках, которые были установлены для наиболее крупных торговых центров", - обратил внимание он.

На протяжении многих лет доля экономического вклада индивидуальных предпринимателей в общее развитие страны варьировалась на уровне 2-2,5%. При этом, как отметил замминистра, ИП нередко становились конкурентами организованного бизнеса, используя дисбаланс в налоговой нагрузке себе на пользу. Это приводит к недобросовестной налоговой конкуренции. В целях минимизации этого дисбаланса и исключения множественности налоговых режимов государство приняло меры по корректировке налоговой политики.

Источник: БЕЛТА.