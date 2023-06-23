"Ликвидация предприятия - крайняя мера". Верховный суд и Минэкономики разъяснили новации законодательства

23 июня 2023, 13:18

Представители Верховного суда и Министерства экономики рассказали журналистам о новых принципах в законодательстве на полях конференции "Институт урегулирования неплатежеспособности в Беларуси. Современные тенденции и цели".

"Мы сегодня приступаем к обсуждению вопросов, с которыми столкнемся после вступления в силу нового закона "Об урегулировании неплатежеспособности". Даже название говорит о том, что мы закладываем в этот нормативный акт совсем другую идеологию. Основной упор делаем на восстановление платежеспособности, реализуя один простой посыл: предприятие должно работать, у людей должны быть рабочие места и уверенность в будущем. Когда предприятие сталкивается со сложными моментами, у него всегда должен быть шанс. Ликвидация предприятия - это крайняя мера. До этого собственники, руководители, местная власть, суд должны свою деятельность направить на то, чтобы сохранить производство и рабочие места", - подчеркнул заместитель председателя Верховного суда Юрий Кобец.

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь подтвердил эти тезисы. "Когда мы разрабатывали проект закона, исходили из ключевого принципа - главное, чтобы коллективы и предприятия работали. На этом мы вместе с коллегами сосредоточили основное внимание. Из названия закона исчезло и в самом законе меньше упоминаем слово "банкротство". Это крайняя мера, когда уже нет никаких других возможностей", - сказал он.

Юрий Кобец обратил внимание на то, что новый закон перераспределяет обязанности между судом и другими органами государственной власти и управления. "Старый закон "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" был нацелен в основном на полное судебное сопровождение. По сути, суд занимался несвойственными ему функциями - мы не просто выносили решения, но и исполняли. В новом законе мы от этого полностью ушли. Мы выносим решения, констатируем факт неплатежеспособности, а основная функция по выводу предприятия на устойчивую платежеспособность лежит на управляющем, на местных органах власти, совете кредиторов. Мы разрешаем только споры и конфликты, защищая и права кредиторов, и права предприятия и его работников", - отметил он.

Юрий Чеботарь назвал еще несколько новаций. "Мы повысили ответственность и возможности института антикризисных управляющих. Сегодня это центральная фигура в делах о банкротстве, на управляющем лежит ответственность за экономику предприятия, трудовой коллектив. Он должен справиться с теми проблемами, которые достались ему, и фактически дать предприятию новую жизнь, чтобы оно работало дальше. Это менеджер, который должен в себе сочетать несколько качеств - быть грамотным юристом, экономистом, управленцем. Мы выстроили систему подготовки антикризисных управляющих в соответствующих университетах и Академии управления при Президенте, предусмотрены процедуры подтверждения их квалификации и выдача соответствующих сертификатов. Здесь важна и мотивация - вознаграждение управляющим выплачивается в зависимости от результата", - сделал акцент он.

Еще одно направление - это повышение ответственности министерств и местных властей. "Сегодня их задача - мониторинг экономического состояния предприятий, самое главное - не довести до того состояния, когда ничего сделать нельзя. Нужно принимать превентивные меры, обеспечивать контроль, мониторинг, чтобы вовремя найти проблему и, если необходимо, провести санацию. Это касается и частных организаций - сегодня это немалая доля в экономике. И если есть какие-то проблемы, таким организациям будут подставлять плечо, предоставлять помощь в разработке бизнес-планов, планов санации", - сказал первый замминистра.

Кроме того, в законе сделан упор на социальную ответственность и социальные гарантии работникам испытывающих трудности предприятий, в том числе по выплате зарплаты.

Источник: БЕЛТА.