Концепцию налоговой амнистии и новые национальные стандарты по борьбе с коррупцией разрабатывают в Беларуси

5 июля 2023, 8:35

Концепцию налоговой амнистии и новые национальные стандарты по противодействию взяточничеству разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед во время VIII заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в Екатеринбурге (Россия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В своем выступлении генпрокурор отметил, что в борьбе с коррупцией особое внимание в стране уделено прежде всего сферам государственного управления, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. При этом важное значение отводится вопросам возмещения материального ущерба и изъятия доходов, полученных преступным путем.

Внимание участников заседания было обращено на впервые принятую в Беларуси Стратегию борьбы с коррупцией, которая направлена на системное противодействие этому социальному феномену, в том числе путем выявления и устранения его базовых причин и условий.

Разработан Комплекс мер по борьбе с преступностью и коррупцией. Приоритетные направления на 2023-2025 годы - оптимизация системы госзакупок и закупок за счет собственных средств, совершенствование институтов ответственности за коррупцию, в том числе юрлиц, правовое просвещение. Изучается также вопрос вовлечения в профилактическую деятельность гражданского общества и общественных объединений через развитие общественного контроля.

Руководитель надзорного ведомства рассказал также о новеллах в национальном законодательстве. В частности, Генпрокуратурой были разработаны изменения в закон о борьбе с коррупцией, которые уточняют содержание антикоррупционных ограничений, порядок урегулирования конфликта интересов, взаимодействия правоохранителей с иными государственными органами и организациями, основания взыскания коррупционных доходов. В развитие были приняты правовые акты, определяющие вопросы декларирования доходов и имущества, а также направленные на предупреждение коррупции при использовании имущества, полученного в связи с исполнением служебных обязанностей.

По инициативе Генпрокуратуры для дальнейшего совершенствования финансового контроля за активами должностных лиц правительством создана межведомственная рабочая группа, которая изучает возможность введения электронного декларирования доходов и имущества.

Кроме того, разрабатывается концепция налоговой амнистии, предусматривающая освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов. В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов.

Генпрокурор также рассказал о внедрении в деятельность белорусских компаний национального стандарта по противодействию взяточничеству. По его словам, продолжая политику, направленную на повышение социальной ответственности бизнеса и развитие добропорядочных деловых практик, в Беларуси начали разрабатывать еще два национальных стандарта. Они будут содержать рекомендации, касающиеся обеспечения соблюдения в организациях законодательства и использования в этих целях механизмов внутреннего аудита, а также развития ответственного информирования о фактах коррупции или незаконной деятельности.

На заседании рассмотрены практика борьбы с коррупцией в государствах - участниках МСПК, в том числе актуальные проблемы в этой сфере и пути их решения, основные вопросы при расследовании преступлений, связанных с незаконным участием должностных лиц в предпринимательской деятельности, роль эффективного взаимного сотрудничества по уголовным делам этой категории. Помимо этого, проанализировано исполнение решений МСПК от 2022 года и мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также утвержден план работы Совета на 2024 год. Очередное заседание МСПК запланировано провести в Таджикистане в 2024 году.

Источник: БЕЛТА.