В Беларуси зачислены около 3,4 тыс. абитуриентов-целевиков

17 июля 2023, 14:10

В Беларуси в 2023 году зачислены около 3,4 тыс. абитуриентов на условиях целевой подготовки, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается приемной кампании для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, то данная кампания у нас завершилась. И необходимо отметить достаточно высокий интерес как у абитуриентов, так и у организаций-заказчиков кадров к такой траектории поступления. Около 3,4 тыс. абитуриентов зачислены на условиях целевой подготовки", - сказал Сергей Пищов.

По его словам, чуть более 1 тыс. мест остались вакантными. "С сегодняшнего дня они уже переданы на общий конкурс и абитуриенты смогут подавать документы, чтобы поступить на эти специальности", - отметил начальник главного управления.

"Новшества приема на целевую подготовку уже известны. Это и вынесение за основные рамки сроков приема, это сдача одного внутреннего испытания в устной или практической форме непосредственно в самом учреждении высшего образования. И зачисление тоже по отдельному конкурсу", - дополнил Сергей Пищов.

Высшие учебные заведения Беларуси сегодня начали прием документов от абитуриентов. Подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля. На два дня дольше будут принимать документы на очной (дневной) форме по направлениям образования "сельское хозяйство", "ветеринария", "рыбное хозяйство" и "охрана труда" (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств. У поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе примут документы с 15 ноября по 5 декабря.

Те, кто будет поступать в вуз на платную форму, не сдающие вступительные испытания, должны предоставить документы с 17 июля по 3 августа (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС), с 17 июля по 10 августа (очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям), с 15 ноября по 5 декабря (заочная форма в вузах сельхозпрофиля), а также с 17 июля по 9 августа (иные учреждения высшего образования). Кроме того, с 17 по 19 июля подать документы должны выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, и спортивно-педагогической направленности, поступающие на группу специальностей "физическая культура и спорт" и "подготовка педагогов в области физической культуры". Также это касается поступающих на специальности профилей образования "техника и технологии" и "естественные науки" после обучения в Национальном детском технопарке.

Всего в учреждения высшего образования в этом году планируется принять 52,2 тыс. абитуриентов, из них на обучение за счет средств бюджета - 28,4 тыс. человек.

Источник: БЕЛТА.