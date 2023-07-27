Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличатся с 1 августа

27 июля 2023, 13:23

Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличиваются с 1 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет на первого ребенка составят Br651,35, на второго и последующих - Br744,4, на ребенка-инвалида - Br837,45. Размеры пособий выросли на 7,5%.

С 1 августа по 31 октября 2023 года государственные пособия семьям, воспитывающим детей, устанавливаются в следующих размерах.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 10 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), или Br3644. При рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или Br5101,6.

Единовременное пособие женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или Br364,4.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет во время воспитания ребенка до трех лет будет составлять 50% БПМ, или Br182,2.

Ежемесячное пособие на детей старше трех лет, воспитываемых в отдельных категориях семей (кроме ребенка-инвалида), составит 50% БПМ, или Br182,2, на ребенка-инвалида старше трех лет - 70% БПМ, или Br255,08.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с I и II степенью утраты здоровья до исполнения 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку трех лет составит 100% БПМ, или Br364,4, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку трех лет - 120% БПМ, или Br437,28.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ, или Br255,08.

Пособиями охвачено около 400 тыс. детей, в том числе пособием по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - более 220 тыс. На выплату всех видов пособий в 2023 году запланировано около Br3,5 млрд, при этом на пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - Br2 млрд.

Источник: БЕЛТА.