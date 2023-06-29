В Департаменте госинспекции труда рассказали о нарушениях, выявляемых в ходе уборочной кампании

8 августа 2023, 8:32

Одной из важных тем для Департамента госинспекции труда является проведение уборочной кампании без производственных травм, сообщил директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич.

В Беларуси полным ходом идет кампания по уборке зерновых. И Департаментом государственной инспекции труда совместно с местными органами власти принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны труда в сельскохозяйственных организациях.

"Опыт предыдущих лет показал, что основными причинами травмирования являлись эксплуатация неисправной сельскохозяйственной техники либо нарушение требований безопасности при ее обслуживании или ремонте. Поэтому сейчас для предупреждения подобных происшествий до начала и во время сельхозработ проводятся профилактические мероприятия", - сказал Александр Семич.

До начала уборочных работ департамент направляет рекомендации по обеспечению здоровых и безопасных условий труда при уборке зерновых культур в Министерство сельского хозяйства и продовольствия и комитеты облисполкомов по сельскому хозяйству и продовольствию. С руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций проводят практические семинары, где разъяснены особенности обеспечения охраны труда при проведении уборочных работ.

Александр Семич рассказал, что практическую помощь в обеспечении охраны труда во время уборочной кампании руководителям сельхозорганизаций оказывают мобильные группы райисполкомов с участием государственных инспекторов департамента. "Основной целью данных групп является выявление недочетов в работе, оказание консультативной и практической помощи в их устранении. При этом штрафные санкции к должностным лицам и работникам не применяются. Ведь главная задача - сохранение жизни и здоровья работников", - подчеркнул он.

По его словам, за июль мобильными группами проведен мониторинг более 400 сельскохозяйственных организаций, по результатам которых руководителям рекомендовано устранить 4 тыс. нарушений требований охраны труда.

Директор Департамента госинспекции отметил, что при работе мобильных групп выявлено несколько типичных нарушений. Это эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся или вращающихся частей. Также часто встречалось отсутствие либо неисправность защитных решеток на завальных ямах зерносушильных комплексов. Большой проблемой стал допуск к работе сотрудника, не обученного безопасным способам ее выполнения. А также необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты.

Обратил внимание Александр Семич и на то, что по итогу мониторинга была приостановлена работа свыше 120 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. Из-за отсутствия инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, средств индивидуальной защиты отстранялись от работы более 500 человек.

Большинство выявленных нарушений устраняются непосредственно в ходе работы мобильной группы. "Несмотря на разнообразие форм работы департамента, наша общая цель - уборочная кампания без производственных травм. Работа по обеспечению безопасных условий в сельхозпредприятиях будет проводиться в течение всей уборочной кампании", - сказал Александр Семич.

Источник: БЕЛТА.