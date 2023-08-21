Минтруда: для оформления дубликата трудовой книжки наниматели будут запрашивать сведения из ФСЗН

23 августа 2023, 14:09

Для оформления дубликата трудовой книжки в случае ее утраты или повреждения наниматели будут подтверждать информацию о трудовой деятельности работника за период с 1 января 2003 года на основании сведений Фонда социальной защиты населения, сообщила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская на семинаре "Трудовое законодательство. Новации для всех", который состоялся на YouTube-канале НЦПИ.

Сегодня дубликат трудовой книжки выдается на основании инструкции, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты №40 от 16 июня 2014 года. При трудоустройстве работник, у которого утеряна или повреждена трудовая книжка, сообщает нанимателю сведения, на основании которых он запрашивает информацию с предыдущих мест работы работника.

Вместе с тем возможны случаи, когда работник утаивает от нанимателя ту или иную трудовую деятельность, не указывая некую организацию, например, по причине дисциплинарной ответственности или увольнения по дискредитирующим основаниям, имеющим последствия для работника при трудоустройстве на руководящую должность.

Корректировка законодательства, связанная с подтверждением информации о трудовой деятельности работника за период с 1 января 2003 года только на основании сведений Фонда социальной защиты населения, позволит исключить такие факты, отметила Валентина Масловская. "В Фонде социальной защиты населения есть сведения о каждом работнике с 1 января 2003 года, которые должным образом подтверждают трудовую деятельность", - отметила она.

Более того, продолжила начальник главного юридического управления, сейчас сведения о работниках подаются в расширенном виде, т.е. ФСЗН располагает информацией о трудовой деятельности каждого работника, которая фактически идентична имеющейся в трудовой книжке. Это позволяет узнать, с какого времени и на какой должности работает человек, в том числе по совместительству, сведения о переводах, основаниях увольнения и др.

Информация о трудовой деятельности работника за период до 1 января 2003 года будет подтверждаться так, как это происходит сейчас, уточнила Валентина Масловская.

Как сообщалось, Законом №273-З от 29 июня 2023 года "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", основные положения которого вступят в силу с 1 января 2024 года, внесен ряд новаций в трудовое законодательство.

Источник: БЕЛТА.