В Минтруда рассказали, какой должна быть температура на рабочем месте

29 августа 2023, 8:38

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какой должна быть температура на рабочем месте.

Если речь идет о сидячей работе с незначительными физическими нагрузками (офисы, поликлиники, лаборатории и т.д.), нормой считается температура плюс 25,1-28 градусов. Если работа более подвижная, связанная с некоторыми физическими нагрузками (медицинские сестры, водители трамваев, продавцы непродовольственных товаров и т.д.) - 24,1-28 градусов тепла. При работе, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя (слесари, настройщики, обувщики, продавцы продовольственных товаров, водители экскаваторов, проводники в поездах и т.д.), установлен норматив 22,1-27 градусов выше нуля.

Умеренные физические нагрузки и перемещение тяжестей до 10 кг (строители, железнодорожники-путейцы, овощеводы, дояры, работники машиностроительных и металлургических предприятий и т.д.) требуют не более плюс 21,1-27 градусов. Постоянное перетаскивание тяжестей и значительные физические усилия (ручная ковка, механизаторы и работники сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, каменщики, грузчики) - 20,1-26 градусов тепла.

При этом температура воздуха в кабине легковой машины должна держаться в диапазоне плюс 20-28 градусов, в грузовике или автобусе - 21-28 градусов выше нуля.

"Работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха (установить кондиционеры, поставить вентиляторы), обеспечить работников питьевой водой (при соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять проточная вода), дать сотрудникам места для отдыха. Важно также применять соответствующие средства индивидуальной защиты (например, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела). Кроме того, необходимо предусмотреть перерывы в 5-10 минут для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв и будут включаться в рабочее время", - подчеркнули в Минтруда.

Источник: БЕЛТА.