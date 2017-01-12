Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Порядок предупреждения работника о внесении изменений в контракт; изменение контракта в одностороннем порядке; условия контракта, которые следует скорректировать, если работник признан инвалидом, и др.

Категории безработных, которые могут быть трудоустроены с целью приобретения опыта практической работы; виды затрат на оплату труда лиц, трудоустроенных с указанной целью, которые компенсируются нанимателю.

Расчеты и начисления

Случаи, когда наниматель обязан оплатить больничный уволенному работнику; размер пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в такой ситуации.

Подоходный налог с физических лиц, порядок предоставления стандартного налогового вычета в 2017 г.

Определение аванса, периодичность выплаты заработной платы, расчет размера аванса.

Гарантии и компенсации

Гарантии работницам, предоставляемые при приеме на работу и прекращении трудовых отношений, при осуществлении трудовых функций, по продлению контракта; предоставление дополнительных перерывов в работе.

Гарантии для работников, проходящих подготовку к военной службе, призванных на военные и специальные сборы, военную или альтернативную службу, а также предоставляемые членам семей военнослужащих, гражданам, направленным на альтернативную службу, лицам, уволенным с военной или альтернативной службы. Воинский учет в организации.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Отличие реального ущерба от упущенной выгоды; бухгалтерский учет и налогообложение сумм недостач и потерь в пределах норм естественной убыли и сверх них.

Периодичность проведения инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда; порядок удержания сумм, излишне выплаченных работникам, и списания задолженности с истекшим сроком исковой давности; оформление результатов инвентаризации расчетов с работниками.

Документарий

Направление работника в служебную командировку; отмена служебной командировки, продление ее срока, отзыв работника, досрочное возвращение работника из командировки.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в феврале 2017 г.