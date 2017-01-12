Содержание
Законодательство о труде и заработной плате
Порядок предупреждения работника о внесении изменений в контракт; изменение контракта в одностороннем порядке; условия контракта, которые следует скорректировать, если работник признан инвалидом, и др.
Категории безработных, которые могут быть трудоустроены с целью приобретения опыта практической работы; виды затрат на оплату труда лиц, трудоустроенных с указанной целью, которые компенсируются нанимателю.
Расчеты и начисления
Случаи, когда наниматель обязан оплатить больничный уволенному работнику; размер пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в такой ситуации.
Подоходный налог с физических лиц, порядок предоставления стандартного налогового вычета в 2017 г.
Определение аванса, периодичность выплаты заработной платы, расчет размера аванса.
Гарантии и компенсации
Гарантии работницам, предоставляемые при приеме на работу и прекращении трудовых отношений, при осуществлении трудовых функций, по продлению контракта; предоставление дополнительных перерывов в работе.
Гарантии для работников, проходящих подготовку к военной службе, призванных на военные и специальные сборы, военную или альтернативную службу, а также предоставляемые членам семей военнослужащих, гражданам, направленным на альтернативную службу, лицам, уволенным с военной или альтернативной службы. Воинский учет в организации.
Бухгалтерский учет и налогообложение
Отличие реального ущерба от упущенной выгоды; бухгалтерский учет и налогообложение сумм недостач и потерь в пределах норм естественной убыли и сверх них.
Периодичность проведения инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда; порядок удержания сумм, излишне выплаченных работникам, и списания задолженности с истекшим сроком исковой давности; оформление результатов инвентаризации расчетов с работниками.
Документарий
Направление работника в служебную командировку; отмена служебной командировки, продление ее срока, отзыв работника, досрочное возвращение работника из командировки.
Справочная информация и статистика
Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в феврале 2017 г.