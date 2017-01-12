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    • № 1, январь 2017

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    Законодательство о труде и заработной плате

    Внесение изменений в контракт в вопросах и ответах

    Порядок предупреждения работника о внесении изменений в контракт; изменение контракта в одностороннем порядке; условия контракта, которые следует скорректировать, если работник признан инвалидом, и др.

    Приобретение опыта практической работы — новая форма трудоустройства безработных

    Категории безработных, которые могут быть трудоустроены с целью приобретения опыта практической работы; виды затрат на оплату труда лиц, трудоустроенных с указанной целью, которые компенсируются нанимателю.

    Расчеты и начисления

    Выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам уволенному работнику

    Случаи, когда наниматель обязан оплатить больничный уволенному работнику; размер пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в такой ситуации.

    Предоставление стандартного налогового вычета в вопросах и ответах

    Подоходный налог с физических лиц, порядок предоставления стандартного налогового вычета в 2017 г.

    3 главных вопроса об авансе

    Определение аванса, периодичность выплаты заработной платы, расчет размера аванса.

    Гарантии и компенсации

    О гарантиях, предоставляемых работницам, которые беременны или имеют детей

    Гарантии работницам, предоставляемые при приеме на работу и прекращении трудовых отношений, при осуществлении трудовых функций, по продлению контракта; предоставление дополнительных перерывов в работе.

    Гарантии работникам в связи с исполнением ими воинской обязанности и учет военнообязанных в организации

    Гарантии для работников, проходящих подготовку к военной службе, призванных на военные и специальные сборы, военную или альтернативную службу, а также предоставляемые членам семей военнослужащих, гражданам, направленным на альтернативную службу, лицам, уволенным с военной или альтернативной службы. Воинский учет в организации.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Возмещение работниками недостач имущества в торговле

    Отличие реального ущерба от упущенной выгоды; бухгалтерский учет и налогообложение сумм недостач и потерь в пределах норм естественной убыли и сверх них.

    Проводим инвентаризацию расчетов с работниками

    Периодичность проведения инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда; порядок удержания сумм, излишне выплаченных работникам, и списания задолженности с истекшим сроком исковой давности; оформление результатов инвентаризации расчетов с работниками.

    Документарий

    Служебные командировки: оформляем без ошибок

    Направление работника в служебную командировку; отмена служебной командировки, продление ее срока, отзыв работника, досрочное возвращение работника из командировки.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в феврале 2017 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в феврале 2017 г.