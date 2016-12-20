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    • № 5, май 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Наниматель штрафует работников: законно ли это?

    Дисциплинарные проступки и ответственность за них, опоздание на работу, удержания из заработной платы, штрафы, одновременное применение нескольких мер правового воздействия, оформление дисциплинарного взыскания.

    Расчеты и начисления

    Коллективные системы оплаты труда: особенности применения

    Коллективные формы организации и оплаты труда, порядок определения заработной платы при использовании разных коллективных систем труда, формирование премиальной части коллективного заработка.

    Работа в нерабочие дни и ее оплата

    Выходной день, отличия праздничного дня от государственного праздника, порядок привлечения работников к работе в выходной или праздничный день, компенсация за работу в выходные и праздничные дни, порядок оплаты такой работы.

    Гарантии и компенсации

    Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания: выплата пособия в вопросах и ответах

    Изменения в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, порядок расчета среднедневного (среднечасового) заработка (дохода) для определения величины пособия, исчисление размера пособия, назначаемого страхователем.

    Из декрета в декрет: что делать нанимателю?

    Отпуска по уходу и по беременности и родам: оформление, назначение пособий, внесение записи об отпуске по уходу в трудовую книжку.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Три способа компенсировать работникам расходы на проезд

    Компенсация работникам стоимости приобретаемых ими проездных билетов, покупка организацией проездных билетов, используемых разными работниками для выполнения служебных заданий, оплата доставки работников к месту работы и обратно.

    Документарий

    Деноминация и трудовые договоры: нужно ли вносить изменения

    Корректировка локальных нормативных правовых акты и трудовых договоров (контрактов) в связи с проведением деноминации, указание размера оплаты труда до и после деноминации в ЛНПА.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в июне 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в июне, II квартале и I полугодии 2016 г.