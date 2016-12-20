Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Дисциплинарные проступки и ответственность за них, опоздание на работу, удержания из заработной платы, штрафы, одновременное применение нескольких мер правового воздействия, оформление дисциплинарного взыскания.

Расчеты и начисления

Коллективные формы организации и оплаты труда, порядок определения заработной платы при использовании разных коллективных систем труда, формирование премиальной части коллективного заработка.

Выходной день, отличия праздничного дня от государственного праздника, порядок привлечения работников к работе в выходной или праздничный день, компенсация за работу в выходные и праздничные дни, порядок оплаты такой работы.

Гарантии и компенсации

Изменения в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, порядок расчета среднедневного (среднечасового) заработка (дохода) для определения величины пособия, исчисление размера пособия, назначаемого страхователем.

Отпуска по уходу и по беременности и родам: оформление, назначение пособий, внесение записи об отпуске по уходу в трудовую книжку.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Компенсация работникам стоимости приобретаемых ими проездных билетов, покупка организацией проездных билетов, используемых разными работниками для выполнения служебных заданий, оплата доставки работников к месту работы и обратно.

Документарий

Корректировка локальных нормативных правовых акты и трудовых договоров (контрактов) в связи с проведением деноминации, указание размера оплаты труда до и после деноминации в ЛНПА.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в июне, II квартале и I полугодии 2016 г.