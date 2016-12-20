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    • № 8, август 2016

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    Правовая информация и комментарии

    Болтун — находка для шпиона: увольнение за разглашение коммерческой тайны

    Сведения, которые можно отнести к коммерческой тайне; обязательство о неразглашении коммерческой тайны; учет лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне; порядок увольнения работника, разгласившего коммерческую тайну.

    Законодательство о труде и заработной плате

    Всё, что нужно знать о неполном рабочем времени

    Порядок установления неполного рабочего времени, его учет и планирование, особенности его применения для отдельных категорий работников.

    Памятка нанимателю: что изменилось в законодательстве о занятости

    Изменения, внесенные в законодательство о занятости, связанные с обязанностями нанимателя.

    Расчеты и начисления

    Работник идет в отпуск: особенности расчета среднего заработка

    Определение общей суммы среднего заработка, причитающейся к выплате; выплаты, которые учитываются при расчете среднего заработка; расчет отпускных, если работник не отработал у нанимателя полный месяц.

    Квалификационная категория специалиста: как она связана с размером оплаты труда?

    Порядок присвоения квалификационной категории специалистам; повышение размера оплаты труда в зависимости от категории в бюджетных и коммерческих организациях.

    Условия и порядок расчета с работником при увольнении

    Сроки расчета с работником при увольнении; выплаты, причитающиеся работникам при их увольнении; размеры выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; ответственность за задержку выплат при увольнении.

    Гарантии и компенсации

    Трудовые отношения с многодетными родителями: всё о правах, гарантиях и льготах

    Понятие многодетной семьи; прием многодетных родителей на работу; льготы и гарантии, предоставляемые многодетным работникам.

    Если родилась двойня: как нанимателю рассчитать пособия?

    Порядок назначения и размеры пособий по материнству и семейных пособий при рождении двойни, а также единовременной выплаты на приобретение детских вещей первой необходимости и государственной адресной социальной помощи.

    12 изменений в заполнении отчета по форме 1-страхование

    Форма государственной статистической отчетности 1-страхование (Белгосстрах) «Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; порядок ее заполнения с учетом внесенных изменений.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Имущественный налоговый вычет по подоходному налогу: нюансы предоставления

    Предоставление имущественного налогового вычета по подоходному налогу по расходам на внутреннюю отделку квартиры, по просроченным платежам, при рефинансировании кредита; повторное предоставление имущественного вычета.

    Документарий

    Завтра снова в школу: алгоритм предоставления кратковременного отпуска на День знаний

    Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, документальное оформление предоставления работнику социального отпуска в День знаний.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в сентябре 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в сентябре и III квартале 2016 г.