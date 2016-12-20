Содержание
Правовая информация и комментарии
Сведения, которые можно отнести к коммерческой тайне; обязательство о неразглашении коммерческой тайны; учет лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне; порядок увольнения работника, разгласившего коммерческую тайну.
Законодательство о труде и заработной плате
Порядок установления неполного рабочего времени, его учет и планирование, особенности его применения для отдельных категорий работников.
Изменения, внесенные в законодательство о занятости, связанные с обязанностями нанимателя.
Расчеты и начисления
Определение общей суммы среднего заработка, причитающейся к выплате; выплаты, которые учитываются при расчете среднего заработка; расчет отпускных, если работник не отработал у нанимателя полный месяц.
Порядок присвоения квалификационной категории специалистам; повышение размера оплаты труда в зависимости от категории в бюджетных и коммерческих организациях.
Сроки расчета с работником при увольнении; выплаты, причитающиеся работникам при их увольнении; размеры выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; ответственность за задержку выплат при увольнении.
Гарантии и компенсации
Понятие многодетной семьи; прием многодетных родителей на работу; льготы и гарантии, предоставляемые многодетным работникам.
Порядок назначения и размеры пособий по материнству и семейных пособий при рождении двойни, а также единовременной выплаты на приобретение детских вещей первой необходимости и государственной адресной социальной помощи.
Форма государственной статистической отчетности 1-страхование (Белгосстрах) «Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; порядок ее заполнения с учетом внесенных изменений.
Бухгалтерский учет и налогообложение
Предоставление имущественного налогового вычета по подоходному налогу по расходам на внутреннюю отделку квартиры, по просроченным платежам, при рефинансировании кредита; повторное предоставление имущественного вычета.
Документарий
Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, документальное оформление предоставления работнику социального отпуска в День знаний.
Справочная информация и статистика
Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в сентябре и III квартале 2016 г.