Содержание

Правовая информация и комментарии

Сведения, которые можно отнести к коммерческой тайне; обязательство о неразглашении коммерческой тайны; учет лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне; порядок увольнения работника, разгласившего коммерческую тайну.

Законодательство о труде и заработной плате

Порядок установления неполного рабочего времени, его учет и планирование, особенности его применения для отдельных категорий работников.

Изменения, внесенные в законодательство о занятости, связанные с обязанностями нанимателя.

Расчеты и начисления

Определение общей суммы среднего заработка, причитающейся к выплате; выплаты, которые учитываются при расчете среднего заработка; расчет отпускных, если работник не отработал у нанимателя полный месяц.

Порядок присвоения квалификационной категории специалистам; повышение размера оплаты труда в зависимости от категории в бюджетных и коммерческих организациях.

Сроки расчета с работником при увольнении; выплаты, причитающиеся работникам при их увольнении; размеры выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; ответственность за задержку выплат при увольнении.

Гарантии и компенсации

Понятие многодетной семьи; прием многодетных родителей на работу; льготы и гарантии, предоставляемые многодетным работникам.

Порядок назначения и размеры пособий по материнству и семейных пособий при рождении двойни, а также единовременной выплаты на приобретение детских вещей первой необходимости и государственной адресной социальной помощи.

Форма государственной статистической отчетности 1-страхование (Белгосстрах) «Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; порядок ее заполнения с учетом внесенных изменений.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Предоставление имущественного налогового вычета по подоходному налогу по расходам на внутреннюю отделку квартиры, по просроченным платежам, при рефинансировании кредита; повторное предоставление имущественного вычета.

Документарий

Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, документальное оформление предоставления работнику социального отпуска в День знаний.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в сентябре и III квартале 2016 г.